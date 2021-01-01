У волинському місці – аварія: ускладнений рух. ФОТО





Зіткнулися Opel Zafira та Lada. За попередньою інформацією, Opel рухався по трасі Р-15 від автостанції, під час повороту ліворуч на проспект Дружби, не пропустив зустрічний автомобіль.



Потерпілих немає. Авто зазнали значних пошкоджень.



На місці працює поліція. Через ДТП ускладнено рух транспорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го липня у Нововолинську на перехресті проспекту Дружби та траси Р-15 сталася ДТП. Про це пише БУГ. Зіткнулися Opel Zafira та Lada. За попередньою інформацією, Opel рухався по трасі Р-15 від автостанції, під час повороту ліворуч на проспект Дружби, не пропустив зустрічний автомобіль.Потерпілих немає. Авто зазнали значних пошкоджень.На місці працює поліція. Через ДТП ускладнено рух транспорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію