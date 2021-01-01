вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місці – аварія: ускладнений рух. ФОТО

У волинському місці – аварія: ускладнений рух. ФОТО
29-го липня у Нововолинську на перехресті проспекту Дружби та траси Р-15 сталася ДТП. Про це пише БУГ.

Зіткнулися Opel Zafira та Lada. За попередньою інформацією, Opel рухався по трасі Р-15 від автостанції, під час повороту ліворуч на проспект Дружби, не пропустив зустрічний автомобіль.

Потерпілих немає. Авто зазнали значних пошкоджень.

На місці працює поліція. Через ДТП ускладнено рух транспорту.
У волинському місці – аварія: ускладнений рух. ФОТО
У волинському місці – аварія: ускладнений рух. ФОТО
У волинському місці – аварія: ускладнений рух. ФОТО
У волинському місці – аварія: ускладнений рух. ФОТО
У волинському місці – аварія: ускладнений рух. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли матір з двома дітьми, яка зникла на Волині
Сьогодні, 18:22
На Волині цьогоріч 28 подружніх пар урочисто відсвяткували річницю весілля
Сьогодні, 18:20
У волинському місці – аварія: ускладнений рух. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Сьогодні, 17:47
У Польщі українка двічі намагалися втопитися в одному й тому ж озері
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО
05 липень, 12:43
У місті на Волині зіткнулись Jeep та Lada У місті на Волині зіткнулись Jeep та Lada
03 липень, 17:06
Аварія на Волині: зіткнулися автобус та легковик. ФОТО Аварія на Волині: зіткнулися автобус та легковик. ФОТО
25 червень, 11:41
Компенсували тільки частину коштів на лікування, – дружина постраждалого на волинській шахті гірника Компенсували тільки частину коштів на лікування, – дружина постраждалого на волинській шахті гірника
03 червень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
28 липень, 11:41
 1
Де у Луцьку не буде світла завтра, 30 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині затримали авто з незаконним лісом
Сьогодні, 18:40
 0
Знайшли матір з двома дітьми, яка зникла на Волині
Сьогодні, 18:22
 0
На Волині цьогоріч 28 подружніх пар урочисто відсвяткували річницю весілля
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8