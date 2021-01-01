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Знайшли матір з двома дітьми, яка зникла на Волині

Знайшли матір з двома дітьми, яка зникла на Волині
Співробітники поліції області розшукали у Луцьку Кирилюк Ніну Федорівну 30 вересня 1991 року народження, жительку селища Любешів, та її двох дітей.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Життю та здоров'ю жінки та її дітей нічого не загрожує.

Нагадаємо, сьогодні жінка покинула місце проживання з двома дітьми (4-річним хлопчиком та 3-річною дівчинкою).
Знайшли матір з двома дітьми, яка зникла на Волині




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Теги: розшук, Волинь, жінка, матір, діти
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