Знайшли матір з двома дітьми, яка зникла на Волині





Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Життю та здоров'ю жінки та її дітей нічого не загрожує.



Нагадаємо,









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники поліції області розшукали у Луцьку Кирилюк Ніну Федорівну 30 вересня 1991 року народження, жительку селища Любешів, та її двох дітей.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Життю та здоров'ю жінки та її дітей нічого не загрожує.Нагадаємо, сьогодні жінка покинула місце проживання з двома дітьми (4-річним хлопчиком та 3-річною дівчинкою).

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