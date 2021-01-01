Знайшли матір з двома дітьми, яка зникла на Волині
Сьогодні, 18:22
Співробітники поліції області розшукали у Луцьку Кирилюк Ніну Федорівну 30 вересня 1991 року народження, жительку селища Любешів, та її двох дітей.
Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Життю та здоров'ю жінки та її дітей нічого не загрожує.
Нагадаємо, сьогодні жінка покинула місце проживання з двома дітьми (4-річним хлопчиком та 3-річною дівчинкою).
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Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Життю та здоров'ю жінки та її дітей нічого не загрожує.
Нагадаємо, сьогодні жінка покинула місце проживання з двома дітьми (4-річним хлопчиком та 3-річною дівчинкою).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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