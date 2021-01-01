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На Волині зник чоловік

На Волині зник чоловік
На Волині рідні розшукують Сокальського Миколу Олексійовича, жителя села Галичани Луцького району.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила товаришка зниклого Валентина Василюк.

За словами жінки, чоловік 28 липня приблизно о 13:30 вийшов з дому і домі не повернуся.

«Був одягнений у сині шорти з білими лампасами, оливкову сорочку, шльопанці чорні з синіми вставками. Можливо, сів на потяг в напрямку Луцька.

Просимо жителів сіл, де є стоянки і старі будівлі проглянути. Хто, можливо, бачив чи зустрічав, надайте інформацію за номером телефону 096 44 80 223», - благає жінка.

За її словами, люди вже обійшли берегову територію, наразі прочісують ліс у пошуках чоловіка. У поліцію теж повідомили.

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Теги: Микола Сокальський, розшук
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