На Волині зник чоловік
Сьогодні, 09:33
На Волині рідні розшукують Сокальського Миколу Олексійовича, жителя села Галичани Луцького району.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила товаришка зниклого Валентина Василюк.
За словами жінки, чоловік 28 липня приблизно о 13:30 вийшов з дому і домі не повернуся.
«Був одягнений у сині шорти з білими лампасами, оливкову сорочку, шльопанці чорні з синіми вставками. Можливо, сів на потяг в напрямку Луцька.
Просимо жителів сіл, де є стоянки і старі будівлі проглянути. Хто, можливо, бачив чи зустрічав, надайте інформацію за номером телефону 096 44 80 223», - благає жінка.
За її словами, люди вже обійшли берегову територію, наразі прочісують ліс у пошуках чоловіка. У поліцію теж повідомили.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила товаришка зниклого Валентина Василюк.
За словами жінки, чоловік 28 липня приблизно о 13:30 вийшов з дому і домі не повернуся.
«Був одягнений у сині шорти з білими лампасами, оливкову сорочку, шльопанці чорні з синіми вставками. Можливо, сів на потяг в напрямку Луцька.
Просимо жителів сіл, де є стоянки і старі будівлі проглянути. Хто, можливо, бачив чи зустрічав, надайте інформацію за номером телефону 096 44 80 223», - благає жінка.
За її словами, люди вже обійшли берегову територію, наразі прочісують ліс у пошуках чоловіка. У поліцію теж повідомили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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