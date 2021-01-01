На Волині зник чоловік

На Волині рідні розшукують, жителя села Галичани Луцького району.Про цеповідомила товаришка зниклогоЗа словами жінки, чоловік 28 липня приблизно о 13:30 вийшов з дому і домі не повернуся.«Був одягнений у сині шорти з білими лампасами, оливкову сорочку, шльопанці чорні з синіми вставками. Можливо, сів на потяг в напрямку Луцька.Просимо жителів сіл, де є стоянки і старі будівлі проглянути. Хто, можливо, бачив чи зустрічав, надайте інформацію за номером телефону 096 44 80 223», - благає жінка.За її словами, люди вже обійшли берегову територію, наразі прочісують ліс у пошуках чоловіка. У поліцію теж повідомили.