Керівник оркестру «Кантабіле» став почесним лучанином

Звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» присвоїли художньому керівнику академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії, заслуженому діячу мистецтв України, народному артисту УкраїниПро це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.Почесне звання Товію Рівцю присвоїли за високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва в Луцькій міській територіальній громаді.«Я, як автор подання на звання «Почесний громадянин міста Луцька», вважаю, що немає необхідності перераховувати усі досягнення Товія Рівця. Переконаний, що в цьому залі немає жодної людини, яка не знайома з його творчістю. Вважаю, що багаторічна праця в галузі культури міста, у напрямку популяризації світових шедеврів, українських шедеврів має бути належним чином пошанована», - наголосив міський головаРівець Товій Михайлович народився 5 січня 1947 року у місті Ківерці. Його дідусь викладав в гімназії математику, був равином, духовним наставником громади, грав на кларнеті. Тітка співала, дядько грав на ударних, батько Михайло Ісакович – на скрипці та акордеоні, другий брат – теж на скрипці.Товій Рівець керував народним оркестром народного ансамблю танцю «Волинянка». Художній керівник камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії. Викладач по класу скрипки та камерного ансамблю, Заслужений працівник культури України, Заслужений діяч мистецтв України. Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.