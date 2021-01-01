У власність Луцька передали музей-скансен в Рокинях, його «реанімують» за кошти інвесторів

Луцькрада надала згоду на прийняття у власність Луцької міської територіальної громади частки статутного капіталу Музею історії сільського господарства Волині – скансену, що належить спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Йдеться про 51 % активів, що належали обласній раді.Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.Під час розгляду питання представник Громадянського Руху «СВІДОМІ»запропонував провести у музеї день депутата, аби вивчити стан справ та окреслити напрямки змін скансену, адже він є одним із магнітів туристичного потенціалу Волині.Міський головапереконаний, що проєкт рішення – на часі, адже музей є родзинкою громади та може стати ще одним цікавим місцем, яке приваблюватиме туристів. Автомобілем від центру міста до скансену можна дістатися лише за 15-20 хвилин.«На мою думку, були певні прогалини в ефективній організації роботи цього музею, зокрема з точки зору маркетингу, менеджменту. Але сьогодні є новий керівник, який має план розвитку музею, чітке покрокове бачення необхідних змін», - наголосив мер. Нагадаємо, Нещодавно директором закладу став керівник спортивного клубу козацьких бойових мистецтв «Герць»Поліщук повідомив, що провів переговори з інвесторами, які готові на безповоротній основі свої кошти вкласти у те, щоб зробити скансен кращим. Також міський голова додав, що нині тривають переговори з двома іншими власниками часток музею, мажоритарним власником є(45 %).«Думаю, що немає зацікавлених людей у викупленні частки. Якщо це зроблять, то лише орган місцевого самоврядування. Щодо фінансування музею, то трохи більше мільйона в рік обходиться його фінансування. До кінця року ми забезпечимо ту суму котів, яка необхідна для функціонування музею. А у новому сезоні підготуємо новий бюджет із тими капітальними вкладеннями, що потрібні для того, аби розпочати нову сторінку цього музею», - відзначив Поліщук.Раніше обласна рада повністю фінансувала витрати на зарплати працівникам, інші власники часток участі в цьому не брали.