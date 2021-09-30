У луцькій громаді закривають школу
Сьогодні, 13:35
Ухвалили рішення про ліквідацію комунального закладу середньої освіти «Іванчицівська гімназія № 33 Луцької міської ради».
Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, в Іванчицівській гімназії №33 навчалися 19 учнів. Заклад освіти має потребу на одного учня лише з міського бюджету в розмірі понад 48 тисяч гривень на рік. Загальна сума потреб на заклад освіти становить 1,2 мільйона гривень на рік із міського бюджету.
Згідно з фінансовим моніторингом, аналізом і порівнянням, потреби Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 – трішки більш як п’ять тисяч гривень, закладу освіти №26, де використання енергоносіїв більше, адже там є басейн, – до дев’ять тисяч гривень.
У місті створили спеціальну ліквідаційну комісію, куди увійшли: в. о. директора комунального закладу середньої освіти «Іванчицівська гімназія №33 Луцької міської ради» Тетяна Туревич, провідний інженер, керівник групи централізованого обслуговування департаменту освіти Юрій Коцур, юрисконсульт централізованої бухгалтерії департаменту освіти Катерина Рибка та керівник відділу обліку матеріальних цінностей централізованої бухгалтерії департаменту освіти Віра Шванц.
Завершити ліквідацію комунального закладу середньої освіти «Іванчицівська гімназія № 33 Луцької міської ради» мають до 30.09.2021.
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Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, в Іванчицівській гімназії №33 навчалися 19 учнів. Заклад освіти має потребу на одного учня лише з міського бюджету в розмірі понад 48 тисяч гривень на рік. Загальна сума потреб на заклад освіти становить 1,2 мільйона гривень на рік із міського бюджету.
Згідно з фінансовим моніторингом, аналізом і порівнянням, потреби Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 – трішки більш як п’ять тисяч гривень, закладу освіти №26, де використання енергоносіїв більше, адже там є басейн, – до дев’ять тисяч гривень.
У місті створили спеціальну ліквідаційну комісію, куди увійшли: в. о. директора комунального закладу середньої освіти «Іванчицівська гімназія №33 Луцької міської ради» Тетяна Туревич, провідний інженер, керівник групи централізованого обслуговування департаменту освіти Юрій Коцур, юрисконсульт централізованої бухгалтерії департаменту освіти Катерина Рибка та керівник відділу обліку матеріальних цінностей централізованої бухгалтерії департаменту освіти Віра Шванц.
Завершити ліквідацію комунального закладу середньої освіти «Іванчицівська гімназія № 33 Луцької міської ради» мають до 30.09.2021.
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