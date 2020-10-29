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В Італії п'яна українка в барі побила поліцейських, які приїхали її вгомонити

В Італії п'яна українка в барі побила поліцейських, які приїхали її вгомонити
В італійському місті Ольбія, що на Сардинії, 31-річна українка влаштувала дебош у місцевому барі. Коли ж викликали поліцію, вона накинулась і на правоохоронців.

Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на galluraoggi.

Як зазначається, спочатку українка конфліктувала із місцевими, які були в барі. А коли ті викликали поліцію, то дівчина почала словесно ображати італійських правоохоронців, а через спробу її затримати, вона вихопила металевий держак для рушників та побила ним копа.

Врешті жінку затримали. Українку відвезли до в'язниці "Банкалі", що в місті Сассарі. Її звинувачують в спротиві поліції та пораненні правоохоронця.

Фото - ілюстративне

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Теги: Італія, українка, побиття
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