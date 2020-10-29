В Італії п'яна українка в барі побила поліцейських, які приїхали її вгомонити
Сьогодні, 13:52
В італійському місті Ольбія, що на Сардинії, 31-річна українка влаштувала дебош у місцевому барі. Коли ж викликали поліцію, вона накинулась і на правоохоронців.
Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на galluraoggi.
Як зазначається, спочатку українка конфліктувала із місцевими, які були в барі. А коли ті викликали поліцію, то дівчина почала словесно ображати італійських правоохоронців, а через спробу її затримати, вона вихопила металевий держак для рушників та побила ним копа.
Врешті жінку затримали. Українку відвезли до в'язниці "Банкалі", що в місті Сассарі. Її звинувачують в спротиві поліції та пораненні правоохоронця.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на galluraoggi.
Як зазначається, спочатку українка конфліктувала із місцевими, які були в барі. А коли ті викликали поліцію, то дівчина почала словесно ображати італійських правоохоронців, а через спробу її затримати, вона вихопила металевий держак для рушників та побила ним копа.
Врешті жінку затримали. Українку відвезли до в'язниці "Банкалі", що в місті Сассарі. Її звинувачують в спротиві поліції та пораненні правоохоронця.
Фото - ілюстративне
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Коментарі 1
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