В Італії п'яна українка в барі побила поліцейських, які приїхали її вгомонити





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Як зазначається, спочатку українка конфліктувала із місцевими, які були в барі. А коли ті викликали поліцію, то дівчина почала словесно ображати італійських правоохоронців, а через спробу її затримати, вона вихопила металевий держак для рушників та побила ним копа.



Врешті жінку затримали. Українку відвезли до в'язниці "Банкалі", що в місті Сассарі. Її звинувачують в спротиві поліції та пораненні правоохоронця.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В італійському місті Ольбія, що на Сардинії, 31-річна українка влаштувала дебош у місцевому барі. Коли ж викликали поліцію, вона накинулась і на правоохоронців.Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на galluraoggi.Як зазначається, спочатку українка конфліктувала із місцевими, які були в барі. А коли ті викликали поліцію, то дівчина почала словесно ображати італійських правоохоронців, а через спробу її затримати, вона вихопила металевий держак для рушників та побила ним копа.Врешті жінку затримали. Українку відвезли до в'язниці "Банкалі", що в місті Сассарі. Її звинувачують в спротиві поліції та пораненні правоохоронця.

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