Град, шквали та грози: якою буде погода в Луцьку та Волинській області завтра, 31 липня



Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.



Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19⁰, вдень 24-29⁰.



За інформацією

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 31 липня, очікується мінлива хмарність.Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.Температура вночі 14-19⁰, вдень 24-29⁰.За інформацією sinoptik , вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. Синоптики попереджають лучан про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, град, діаметром 6-19 мм, грозу.

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