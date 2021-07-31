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Град, шквали та грози: якою буде погода в Луцьку та Волинській області завтра, 31 липня

Град, шквали та грози: якою буде погода в Луцьку та Волинській області завтра, 31 липня
У Волинській області завтра, 31 липня, очікується мінлива хмарність.
Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19⁰, вдень 24-29⁰.

За інформацією sinoptik, вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. Синоптики попереджають лучан про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, град, діаметром 6-19 мм, грозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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