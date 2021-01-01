У Луцьку на Героїв УПА на смерть збили велосипедиста.ФОТО
Сьогодні, 22:21
30 липня у Луцьку на вулиці Героїв УПА збили 37-річного велосипедиста.
Про це «Першому» стало відомо з власних джерел.
ДТП трапилася близько 21:10. За словами очевидців, велосипедист різко виїхав перед автомобілем Peugeot, вірогідно хотів повернути.
На місці працювала швидка, медики констатували смерть.
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Про це «Першому» стало відомо з власних джерел.
ДТП трапилася близько 21:10. За словами очевидців, велосипедист різко виїхав перед автомобілем Peugeot, вірогідно хотів повернути.
На місці працювала швидка, медики констатували смерть.
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