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У Луцьку на Героїв УПА на смерть збили велосипедиста.ФОТО

У Луцьку на Героїв УПА на смерть збили велосипедиста.ФОТО
30 липня у Луцьку на вулиці Героїв УПА збили 37-річного велосипедиста.

Про це «Першому» стало відомо з власних джерел.

ДТП трапилася близько 21:10. За словами очевидців, велосипедист різко виїхав перед автомобілем Peugeot, вірогідно хотів повернути.

На місці працювала швидка, медики констатували смерть.
У Луцьку на Героїв УПА на смерть збили велосипедиста.ФОТО
У Луцьку на Героїв УПА на смерть збили велосипедиста.ФОТО
У Луцьку на Героїв УПА на смерть збили велосипедиста.ФОТО
У Луцьку на Героїв УПА на смерть збили велосипедиста.ФОТО

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Теги: збили велосипедиста, вулиця Героїв УПА
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