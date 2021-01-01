У Луцьку на Героїв УПА на смерть збили велосипедиста.ФОТО





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ДТП трапилася близько 21:10. За словами очевидців, велосипедист різко виїхав перед автомобілем Peugeot, вірогідно хотів повернути.



На місці працювала швидка, медики констатували смерть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 липня у Луцьку на вулиці Героїв УПА збили 37-річного велосипедиста.Про це « Першому » стало відомо з власних джерел.ДТП трапилася близько 21:10. За словами очевидців, велосипедист різко виїхав перед автомобілем Peugeot, вірогідно хотів повернути.На місці працювала швидка, медики констатували смерть.

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