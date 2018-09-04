На Світязі мотоцикл на швидкості влетів у бус та легковик: двох потерпілих госпіталізували.ФОТО
Сьогодні, 21:23
Надвечір 31 липня на центральній вулиці села Світязь сталася ДТП з двома потерпілими. Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Як розповідають очевидці, двоє хлопців їхали на мотоциклі з перевищеною швидкістю і, аби уникнути аварійної ситуації, намагалися проскочити між двома автівками.
У результаті мотоцикл влетів у легковик та бус. Обидві автівки отримали серйозні пошкодження, а водій і пасажир мотоцикла - серйозні травми. На місце прибули дві "швидких" та поліція .
Постраждалих госпіталізували у місцеву лікарню.
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Як розповідають очевидці, двоє хлопців їхали на мотоциклі з перевищеною швидкістю і, аби уникнути аварійної ситуації, намагалися проскочити між двома автівками.
У результаті мотоцикл влетів у легковик та бус. Обидві автівки отримали серйозні пошкодження, а водій і пасажир мотоцикла - серйозні травми. На місце прибули дві "швидких" та поліція .
Постраждалих госпіталізували у місцеву лікарню.
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