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На Світязі мотоцикл на швидкості влетів у бус та легковик: двох потерпілих госпіталізували.ФОТО

На Світязі мотоцикл на швидкості влетів у бус та легковик: двох потерпілих госпіталізували.ФОТО
Надвечір 31 липня на центральній вулиці села Світязь сталася ДТП з двома потерпілими. Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Як розповідають очевидці, двоє хлопців їхали на мотоциклі з перевищеною швидкістю і, аби уникнути аварійної ситуації, намагалися проскочити між двома автівками.

У результаті мотоцикл влетів у легковик та бус. Обидві автівки отримали серйозні пошкодження, а водій і пасажир мотоцикла - серйозні травми. На місце прибули дві "швидких" та поліція .

Постраждалих госпіталізували у місцеву лікарню.
На Світязі мотоцикл на швидкості влетів у бус та легковик: двох потерпілих госпіталізували.ФОТО

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Теги: ДТП, Світязь, мотоцикл врізався у автівки
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