На Світязі мотоцикл на швидкості влетів у бус та легковик: двох потерпілих госпіталізували.ФОТО





Як розповідають очевидці, двоє хлопців їхали на мотоциклі з перевищеною швидкістю і, аби уникнути аварійної ситуації, намагалися проскочити між двома автівками.



У результаті мотоцикл влетів у легковик та бус. Обидві автівки отримали серйозні пошкодження, а водій і пасажир мотоцикла - серйозні травми. На місце прибули дві "швидких" та поліція .



Постраждалих госпіталізували у місцеву лікарню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надвечір 31 липня на центральній вулиці села Світязь сталася ДТП з двома потерпілими. Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.Як розповідають очевидці, двоє хлопців їхали на мотоциклі з перевищеною швидкістю і, аби уникнути аварійної ситуації, намагалися проскочити між двома автівками.У результаті мотоцикл влетів у легковик та бус. Обидві автівки отримали серйозні пошкодження, а водій і пасажир мотоцикла - серйозні травми. На місце прибули дві "швидких" та поліція .Постраждалих госпіталізували у місцеву лікарню.

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