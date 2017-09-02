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Поліція шукає свідків смертельної аварії на вулиці Героїв УПА у Луцьку

Поліція шукає свідків смертельної аварії на вулиці Героїв УПА у Луцьку
У поліції шукають свідків, які бачили момент зіткнення автомобіля на велосипедиста на вулиці Героїв УПА у Луцьку, внаслідок якого останній загинув на місці.

Нагадаємо, трагедія трапилася близько 21-ої години 30 липня. 23-річний лучанин, керуючи автомобілем Peugeot 308, допустив наїзд на велосипедиста, 37-річного жителя обласного центру, котрий рухався у попутному напрямку.

Усіх, хто бачив момент аварії, просять звернутися до слідчого у цій справі – Василя Перевозника за телефоном 066 271 60 74.

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Теги: аварія, свідки, поліція, Героїв УПА
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