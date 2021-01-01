У Польщі під колесами поїзда загинув хлопець з України
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26-річний громадянин України загинув біля станції Познань-Воля під колесами потягу.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на poznan.tvp.pl, нещасний випадок стався у неділю, 1 серпня, близько 23:30.
Рятувальники отримали повідомлення, що біля станції Познань-Воля потяг збив людину. Після прибуття на місце вони витягли постраждалого з-під потяга й спробували його реанімувати, однак всі зусилля були марними: молодий чоловік отримав травми несумісні з життям.
Поліція встановила, що жертвою став 26-річний громадянин України. Як дійшло до трагедії, встановлюватиме слідство. Поки що жодних деталей не повідомляється.
Фото - ілюстративне
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на poznan.tvp.pl, нещасний випадок стався у неділю, 1 серпня, близько 23:30.
Рятувальники отримали повідомлення, що біля станції Познань-Воля потяг збив людину. Після прибуття на місце вони витягли постраждалого з-під потяга й спробували його реанімувати, однак всі зусилля були марними: молодий чоловік отримав травми несумісні з життям.
Поліція встановила, що жертвою став 26-річний громадянин України. Як дійшло до трагедії, встановлюватиме слідство. Поки що жодних деталей не повідомляється.
Фото - ілюстративне
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