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У Польщі під колесами поїзда загинув хлопець з України

У Польщі під колесами поїзда загинув хлопець з України
26-річний громадянин України загинув біля станції Познань-Воля під колесами потягу.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на poznan.tvp.pl, нещасний випадок стався у неділю, 1 серпня, близько 23:30.

Рятувальники отримали повідомлення, що біля станції Познань-Воля потяг збив людину. Після прибуття на місце вони витягли постраждалого з-під потяга й спробували його реанімувати, однак всі зусилля були марними: молодий чоловік отримав травми несумісні з життям.

Поліція встановила, що жертвою став 26-річний громадянин України. Як дійшло до трагедії, встановлюватиме слідство. Поки що жодних деталей не повідомляється.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, трагедія, потяг, укрїнець
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