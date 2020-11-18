Волинський лісгосп заплатить пів мільйона гривень за незаконні рубки





Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Нагадаємо, працівники Держекоінспекції у Волинській області нарахували понад 7,9 мільйона шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп” завданої навколишньому середовищу внаслідок незаконних рубок дерев. Завдані державі збитки лісгосп не відшкодував, тоді Держекоінспекція зверталась до суду і виграла справи.



У липні Господарський суд Волинської області задовільнив позов інспекції. Лісгосп має сплатити 508 тисяч 410 гривень.



Крім того, органи державної виконавчої служби примусово уже стягнули з лісгоспу 556 тисяч 712 гривень.

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