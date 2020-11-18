Волинський лісгосп заплатить пів мільйона гривень за незаконні рубки
Сьогодні, 19:17
Державна екологічна інспекція у Волинській області виграла судову справу. Екоінспекція вимагала стягнути на користь держави 508 тисяч 410 гривень за порушення природоохоронного законодавства з ДП “Волинський військовий лісгосп”.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Нагадаємо, працівники Держекоінспекції у Волинській області нарахували понад 7,9 мільйона шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп” завданої навколишньому середовищу внаслідок незаконних рубок дерев. Завдані державі збитки лісгосп не відшкодував, тоді Держекоінспекція зверталась до суду і виграла справи.
У липні Господарський суд Волинської області задовільнив позов інспекції. Лісгосп має сплатити 508 тисяч 410 гривень.
Крім того, органи державної виконавчої служби примусово уже стягнули з лісгоспу 556 тисяч 712 гривень.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Нагадаємо, працівники Держекоінспекції у Волинській області нарахували понад 7,9 мільйона шкоди ДП “Волинський військовий лісгосп” завданої навколишньому середовищу внаслідок незаконних рубок дерев. Завдані державі збитки лісгосп не відшкодував, тоді Держекоінспекція зверталась до суду і виграла справи.
У липні Господарський суд Волинської області задовільнив позов інспекції. Лісгосп має сплатити 508 тисяч 410 гривень.
Крім того, органи державної виконавчої служби примусово уже стягнули з лісгоспу 556 тисяч 712 гривень.
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