Чому лучани не можуть подати показники газових лічильників

У Луцьку виникла проблема із подачею показників газових лічильників до АТ «Волиньгаз».Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.Начальник Луцького відділення АТ «Волиньгаз»розповів, що лучани не можуть подати показники через збій у програмі «Особистий кабінет».«Клієнти не можуть передати показники, тому ми працюємо у центрі обслуговування клієнтів з людьми фізично, приймаємо показники, видаємо рахунки на оплату. Крім того, контролери виїжджають за адресами та знімають показники і вносять їх», - розповів посадовець.За його словами, проблема із тим, що подати показники телефоном, виникла через перезавантаження лінії кол-центру.«Ви приватна структура з такими колосальними доходами. Люди платять за розподіл газу. Ви – приватна компанія. Невже така проблема зробити ще одну лінію, посадити ще три людини на кол-центр, щоб люди не скаржилися на гарячу лінію міської ради «15-80», - звернувся до Дмитра Бонюка Луцький міський голова«Ми працюємо над цим і вирішимо це питання», - пообіцяв Бонюк.