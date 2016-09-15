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Чому лучани не можуть подати показники газових лічильників

Чому лучани не можуть подати показники газових лічильників
У Луцьку виникла проблема із подачею показників газових лічильників до АТ «Волиньгаз».

Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.

Начальник Луцького відділення АТ «Волиньгаз» Дмитро Бонюк розповів, що лучани не можуть подати показники через збій у програмі «Особистий кабінет».

«Клієнти не можуть передати показники, тому ми працюємо у центрі обслуговування клієнтів з людьми фізично, приймаємо показники, видаємо рахунки на оплату. Крім того, контролери виїжджають за адресами та знімають показники і вносять їх», - розповів посадовець.

За його словами, проблема із тим, що подати показники телефоном, виникла через перезавантаження лінії кол-центру.

«Ви приватна структура з такими колосальними доходами. Люди платять за розподіл газу. Ви – приватна компанія. Невже така проблема зробити ще одну лінію, посадити ще три людини на кол-центр, щоб люди не скаржилися на гарячу лінію міської ради «15-80», - звернувся до Дмитра Бонюка Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Ми працюємо над цим і вирішимо це питання», - пообіцяв Бонюк.

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Теги: Луцьк, газ, лічильники, показники
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Коментарі 3
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Нехай не бреше. Показники вони свідомо не приймають ні через кабінет ні через вайбер бот. От тільки не розумію для чого вони це роблять.
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А СМС з показниками на 7104 приймають на обробку,але показники не вносять,а після 6 числа ставлять свої по свому розрахунку,що значно вищі за фактичне споживання.Мені кажеться,що це такі хитрощі,що б люди платили не по факту,а як заманеться*Волиньгазу*.Треба цю компанію націоналізувати,як шахрайську.
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Я все подав через Вайбер без проблем.
А ПоліШук знову носа пхає куди не треба.
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