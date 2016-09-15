Чому лучани не можуть подати показники газових лічильників
Сьогодні, 09:43
У Луцьку виникла проблема із подачею показників газових лічильників до АТ «Волиньгаз».
Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.
Начальник Луцького відділення АТ «Волиньгаз» Дмитро Бонюк розповів, що лучани не можуть подати показники через збій у програмі «Особистий кабінет».
«Клієнти не можуть передати показники, тому ми працюємо у центрі обслуговування клієнтів з людьми фізично, приймаємо показники, видаємо рахунки на оплату. Крім того, контролери виїжджають за адресами та знімають показники і вносять їх», - розповів посадовець.
За його словами, проблема із тим, що подати показники телефоном, виникла через перезавантаження лінії кол-центру.
«Ви приватна структура з такими колосальними доходами. Люди платять за розподіл газу. Ви – приватна компанія. Невже така проблема зробити ще одну лінію, посадити ще три людини на кол-центр, щоб люди не скаржилися на гарячу лінію міської ради «15-80», - звернувся до Дмитра Бонюка Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Ми працюємо над цим і вирішимо це питання», - пообіцяв Бонюк.
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Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.
Начальник Луцького відділення АТ «Волиньгаз» Дмитро Бонюк розповів, що лучани не можуть подати показники через збій у програмі «Особистий кабінет».
«Клієнти не можуть передати показники, тому ми працюємо у центрі обслуговування клієнтів з людьми фізично, приймаємо показники, видаємо рахунки на оплату. Крім того, контролери виїжджають за адресами та знімають показники і вносять їх», - розповів посадовець.
За його словами, проблема із тим, що подати показники телефоном, виникла через перезавантаження лінії кол-центру.
«Ви приватна структура з такими колосальними доходами. Люди платять за розподіл газу. Ви – приватна компанія. Невже така проблема зробити ще одну лінію, посадити ще три людини на кол-центр, щоб люди не скаржилися на гарячу лінію міської ради «15-80», - звернувся до Дмитра Бонюка Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Ми працюємо над цим і вирішимо це питання», - пообіцяв Бонюк.
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