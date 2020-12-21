Знайшли 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому
Сьогодні, 13:57
Знайшли жительку міста Луцька Снєсар Альону Анатоліївну, 1991 року народження, яку розшукували 3 тижні.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, лучанка 14 липня пішла з дому та до цього часу не повернулась.
Наразі правоохоронці знайшли жінку. Як повідомили у поліції, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, лучанка 14 липня пішла з дому та до цього часу не повернулась.
Наразі правоохоронці знайшли жінку. Як повідомили у поліції, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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