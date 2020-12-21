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Знайшли 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому

Знайшли 30-річну лучанку, яка зникла 3 тижні тому
Знайшли жительку міста Луцька Снєсар Альону Анатоліївну, 1991 року народження, яку розшукували 3 тижні.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, лучанка 14 липня пішла з дому та до цього часу не повернулась.

Наразі правоохоронці знайшли жінку. Як повідомили у поліції, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: розшук, лучанка, поліція
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