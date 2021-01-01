Скандал з тренером з боксу з Волині та неповнолітньою: що зараз відомо

У березні цього року резонансом стала інформація про те, що тренера дитячо-юнацької спортивної школи з Горохова 56-річногозвинувачують у домаганнях до 14-річної вихованки у готельному номері під час змагань в Ужгороді.Згодом у поліції повідомили, що з’ясували, що дівчина, мама якої заявила про домагання з боку тренера, проживала у номері ще з трьома дівчатами.Всі вони розповіли, що того дня до кімнати зайшов тренер, побачив дівчинку в халаті та став чіплятися до неї. За словами свідків, на їхні крики він не реагував. Набіжана Артикова суд посадив під домашній арешт.Згодом журналісти поспілкувалися з іншими вихованками тренера та батьківським комітетом. Здебільшого співрозмовники ставали на захист тренера й зауважували, що не вірять в інформацію про домагання.з'ясувало, що наразі відомо про хід справи.Як повідомили виданню у пресслужбі поліції Закарпаття, досудове розслідування у кримінальному провадженні вже завершили.У пресслужбі прокуратури ж Закарпаття розповіли, що обвинувальний акт вже передали до суду. Справу розглядають в Ужгородському міськрайонному суді. Вже відбулося підготовче засідання та почали розгляд справи по суті.Наразі відбувся допит потерпілої, на черзі – допити свідків.Сам обвинувачений, додають у прокуратурі Закарпаття, регулярно з'являється на судові засідання.Зауважують, що Набіжана Артикова звинувачують у розбещенні особи, яка не досягла 16-річного віку, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 156 Кримінального кодексу України. Законодавством за це передбачена відповідальність у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.Нагадаємо, у. На її переконання, Набіжан Артиков, перебуваючи в готельному номері в Ужгороді, куди він привіз дітей на змагання з боксу, вчинив розпусні дії щодо її дочки.