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Скандал з тренером з боксу з Волині та неповнолітньою: що зараз відомо

Скандал з тренером з боксу з Волині та неповнолітньою: що зараз відомо
У березні цього року резонансом стала інформація про те, що тренера дитячо-юнацької спортивної школи з Горохова 56-річного Набіжана Артикова звинувачують у домаганнях до 14-річної вихованки у готельному номері під час змагань в Ужгороді.

Згодом у поліції повідомили, що з’ясували, що дівчина, мама якої заявила про домагання з боку тренера, проживала у номері ще з трьома дівчатами.

Всі вони розповіли, що того дня до кімнати зайшов тренер, побачив дівчинку в халаті та став чіплятися до неї. За словами свідків, на їхні крики він не реагував. Набіжана Артикова суд посадив під домашній арешт.

Згодом журналісти поспілкувалися з іншими вихованками тренера та батьківським комітетом. Здебільшого співрозмовники ставали на захист тренера й зауважували, що не вірять в інформацію про домагання.

Інформаційне агентсво ВолиньPost з'ясувало, що наразі відомо про хід справи.

Як повідомили виданню у пресслужбі поліції Закарпаття, досудове розслідування у кримінальному провадженні вже завершили.

У пресслужбі прокуратури ж Закарпаття розповіли, що обвинувальний акт вже передали до суду. Справу розглядають в Ужгородському міськрайонному суді. Вже відбулося підготовче засідання та почали розгляд справи по суті.

Наразі відбувся допит потерпілої, на черзі – допити свідків.

Сам обвинувачений, додають у прокуратурі Закарпаття, регулярно з'являється на судові засідання.

Зауважують, що Набіжана Артикова звинувачують у розбещенні особи, яка не досягла 16-річного віку, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 156 Кримінального кодексу України. Законодавством за це передбачена відповідальність у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у поліцію заявила мати 14-річної восьмикласниці. На її переконання, Набіжан Артиков, перебуваючи в готельному номері в Ужгороді, куди він привіз дітей на змагання з боксу, вчинив розпусні дії щодо її дочки.

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Теги: Набіжан Артиков, тренер, бокс, Горохів, неповнолітня
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