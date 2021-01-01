Кого з учнів у школах Луцька харчуватимуть безкоштовно

У Луцькій міській раді вирішили установити на І семестр 2021-2022 навчального року безкоштовне харчування учнів та затвердити грошові норми видатків на його організацію для деяких категорій дітей.Відповідне рішення прийняли 4 серпня під час засідання виконавчого комітету.Зокрема, безкоштовно під час першого семестру навчального року харчуватимуть:- сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків;- дітей із малозабезпечених сімей;- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;- дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;- дітей загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;- дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;- вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».На харчування усіх, крім останньої, категорій учнів з міського бюджету виділятимуть 30 гривень на одну дитину в день, на харчування одного вихованця реабілітаційного центру – 40 гривень в день.