У Луцьку знесуть незаконні шлагбауми та інші обмежувачі руху. АДРЕСИ





Відповідне рішення прийняли 4 серпня під час засідання виконавчого комітету.



Зокрема, обмежувачі руху знесуть за такими адресами: проспект Волі, 42 (2 шлагбауми), проспект Волі, 64 (шлагбаум), вулиця Гулака-Артемовського, 25 (юніпаркер), вулиця Ковельська, 6 (юніпаркер, стовпці), вулиця Учительська, 2 (стовпці з ланцюгом).

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