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Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО
Лучанин Артур Косюр має цікаве хобі – колекціонує футболки відомих гравців різних футбольних клубів. Хлопець вже зібрав більше 30 штук. У його колекції – футболки гравців ФК «Волинь» та інших українських команд й навіть футболіста легендарного іспанського клубу «Реал Мадрид».

Артур Косюр розповів для Інформаційного агентства ВолиньPost, що цікавитися колекціонуванням футболок гравців почав приблизно чотири роки тому. Тоді лучанин був активним учасником футбольних фан-клубів, часто їздив на зустрічі з футболістами.

«Тоді мені подарували першу футболку. Це була футболка гравця ФК «Волинь» Романа Світличного. З того часу я почав їх колекціонувати, знайомитись та спілкуватись з різними гравцями. Зараз у мене вже є більше 30 футболок», - пригадує Артур Косюр.

Наразі в колекції Артура Косюка є футболки волинських футболістів (Роман Світличний, Дмитро Косьбан, Денис Кажанов, Сергій Сімінін, Тарас Михалик), а також гравців інших клубів (до прикладу, Руслана Маліновського, Олександра Зінченка, Дениса Шеліхова).

З футболістом Тарасом Михаликом
З футболістом Тарасом Михаликом

З футболістом Денисом Шеліховим
З футболістом Денисом Шеліховим

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО


«Моя улюблена футболка належала відомому українському футболісту Олександру Шовковському. Він грав у ній у матчі Ліги Європи», - зауважив Артур Косюр.

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО


Лучанин також пишається тим, що має футболку гравця легендарного іспанського клубу «Реал Мадрид» Луки Модрича. Її для Артура Косюра подарував його знайомий – футболіст із юніорського складу ФК «Шахтар».

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО


За його словами, поповнювати колекцію буває доволі непросто. Проте Артур Косюр не має наміру зупинятися та хоче і далі поповнювати зіюрану кількість футболок. Вчора, 3 серпня, хлопець отримав футболку гравця ФК «Полісся» (Житомир) Романа Адаменка.

Більше фото можна переглянути у інстаграмі matchworn_lutsk.

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

З автографом футболіста Олександра Зінченка
З автографом футболіста Олександра Зінченка

З автографом футболіста Олександра Зінченка
З автографом футболіста Олександра Зінченка

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

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Теги: Луцьк, хобі, футболки, Артур Косюр, відомі футболісти, спорт
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