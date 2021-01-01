Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Лучанин Артур Косюр має цікаве хобі – колекціонує футболки відомих гравців різних футбольних клубів. Хлопець вже зібрав більше 30 штук. У його колекції – футболки гравців ФК «Волинь» та інших українських команд й навіть футболіста легендарного іспанського клубу «Реал Мадрид».
Артур Косюр розповів для Інформаційного агентства ВолиньPost, що цікавитися колекціонуванням футболок гравців почав приблизно чотири роки тому. Тоді лучанин був активним учасником футбольних фан-клубів, часто їздив на зустрічі з футболістами.
«Тоді мені подарували першу футболку. Це була футболка гравця ФК «Волинь» Романа Світличного. З того часу я почав їх колекціонувати, знайомитись та спілкуватись з різними гравцями. Зараз у мене вже є більше 30 футболок», - пригадує Артур Косюр.
Наразі в колекції Артура Косюка є футболки волинських футболістів (Роман Світличний, Дмитро Косьбан, Денис Кажанов, Сергій Сімінін, Тарас Михалик), а також гравців інших клубів (до прикладу, Руслана Маліновського, Олександра Зінченка, Дениса Шеліхова).
«Моя улюблена футболка належала відомому українському футболісту Олександру Шовковському. Він грав у ній у матчі Ліги Європи», - зауважив Артур Косюр.
Лучанин також пишається тим, що має футболку гравця легендарного іспанського клубу «Реал Мадрид» Луки Модрича. Її для Артура Косюра подарував його знайомий – футболіст із юніорського складу ФК «Шахтар».
За його словами, поповнювати колекцію буває доволі непросто. Проте Артур Косюр не має наміру зупинятися та хоче і далі поповнювати зіюрану кількість футболок. Вчора, 3 серпня, хлопець отримав футболку гравця ФК «Полісся» (Житомир) Романа Адаменка.
Більше фото можна переглянути у інстаграмі matchworn_lutsk.
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Артур Косюр розповів для Інформаційного агентства ВолиньPost, що цікавитися колекціонуванням футболок гравців почав приблизно чотири роки тому. Тоді лучанин був активним учасником футбольних фан-клубів, часто їздив на зустрічі з футболістами.
«Тоді мені подарували першу футболку. Це була футболка гравця ФК «Волинь» Романа Світличного. З того часу я почав їх колекціонувати, знайомитись та спілкуватись з різними гравцями. Зараз у мене вже є більше 30 футболок», - пригадує Артур Косюр.
Наразі в колекції Артура Косюка є футболки волинських футболістів (Роман Світличний, Дмитро Косьбан, Денис Кажанов, Сергій Сімінін, Тарас Михалик), а також гравців інших клубів (до прикладу, Руслана Маліновського, Олександра Зінченка, Дениса Шеліхова).
«Моя улюблена футболка належала відомому українському футболісту Олександру Шовковському. Він грав у ній у матчі Ліги Європи», - зауважив Артур Косюр.
Лучанин також пишається тим, що має футболку гравця легендарного іспанського клубу «Реал Мадрид» Луки Модрича. Її для Артура Косюра подарував його знайомий – футболіст із юніорського складу ФК «Шахтар».
За його словами, поповнювати колекцію буває доволі непросто. Проте Артур Косюр не має наміру зупинятися та хоче і далі поповнювати зіюрану кількість футболок. Вчора, 3 серпня, хлопець отримав футболку гравця ФК «Полісся» (Житомир) Романа Адаменка.
Більше фото можна переглянути у інстаграмі matchworn_lutsk.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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