Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО

З футболістом Тарасом Михаликом

З футболістом Денисом Шеліховим

З автографом футболіста Олександра Зінченка

З автографом футболіста Олександра Зінченка

Лучанинмає цікаве хобі – колекціонує футболки відомих гравців різних футбольних клубів. Хлопець вже зібрав більше 30 штук. У його колекції – футболки гравців ФК «Волинь» та інших українських команд й навіть футболіста легендарного іспанського клубу «Реал Мадрид».Артур Косюр розповів для, що цікавитися колекціонуванням футболок гравців почав приблизно чотири роки тому. Тоді лучанин був активним учасником футбольних фан-клубів, часто їздив на зустрічі з футболістами.«Тоді мені подарували першу футболку. Це була футболка гравця ФК «Волинь». З того часу я почав їх колекціонувати, знайомитись та спілкуватись з різними гравцями. Зараз у мене вже є більше 30 футболок», - пригадує Артур Косюр.Наразі в колекції Артура Косюка є футболки волинських футболістів (Роман Світличний,), а також гравців інших клубів (до прикладу,).«Моя улюблена футболка належала відомому українському футболісту. Він грав у ній у матчі Ліги Європи», - зауважив Артур Косюр.Лучанин також пишається тим, що має футболку гравця легендарного іспанського клубу «Реал Мадрид». Її для Артура Косюра подарував його знайомий – футболіст із юніорського складу ФК «Шахтар».За його словами, поповнювати колекцію буває доволі непросто. Проте Артур Косюр не має наміру зупинятися та хоче і далі поповнювати зіюрану кількість футболок. Вчора, 3 серпня, хлопець отримав футболку гравця ФК «Полісся» (Житомир)Більше фото можна переглянути у інстаграмі