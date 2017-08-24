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Як на Волині відзначатимуть День Незалежності. ПРОГРАМА

Як на Волині відзначатимуть День Незалежності. ПРОГРАМА
У Волинській області запланували більше 100 заходів в рамках святкування Дня Державного Прапора Украни та Дня Незалежності України.

Про це стало відомо сьогодні, 4 серпня 2021 року, під час засідання організаційного комітету з підготовки до відзначення на Волині цих державних свят, повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.

Як повідомила начальниця управління культури та з питань релігій та національностей ОДА Ольга Чубара, заходи з нагоди Дня Державного Прапора України розпочинаються 23 серпня 2021 року о 9:00 на Київському майдані. Зокрема тут пройде культурно-мистецька акція «Синьо-жовтий волі оберіг» та підняття найбільшого Державного Прапора розміром 8 м на 12 м.

«22-24 серпня Волинська область долучиться до Всеукраїнського фестивалю туристичних маршрутів та народних художніх промислів «Мандруй Україною», який відбудеться у музеї архітектури та побуту в Пирогово», – додала Ольга Чубара.

Окрім того, обласні урочистості з нагоди Дня Незалежності України розпочнуться 24 серпня 2021 року о 9:00 з молебнів за Україну в усіх храмах Волині. Разом з тим, на меморіальному комплексі «Вічна слава» у Луцьку відбудеться покладання квітів. Опісля пройде Марш Захисників України від меморіального комплексу «Вічна слава» до Театрального майдану, де буде вшановано загиблих Героїв біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України».

Впродовж 24 серпня на Театральному майдані в Луцьку буде працювати проєкт «Мистецька вулиця», відбудеться велопробіг у вишиванках, діятиме містечко майстрів «Волинь рукотворна», де представлятимуть вироби майстрів народного мистецтва – діятимуть інтерактивні локації традиційних українських ремесел; виставки, експозиції, які складатимуться з історичних документальних матеріалів, світлин та архівних документів. Також для огляду буде встановлено арт-об’єкт з чотирьох карт районів області з традиційними волинськими орнаментами, притаманними кожному району: «Узори самобутньої Волині – в дарунок ювілею України».

24 серпня о 12:00 на Театральному майдані обласного центру Волині, розпочнеться традиційна громадська акція «Українська вишиванка», під час якої волиняни у вишиванках вибудують собою символічну для області фігуру.

У цей же день, о 12:30 стартують урочистості, які включатимуть привітання керівництва області та міста волинян з державним святом та вшанування пам’яті борців за незалежність України.

О 14:00 в центрі Луцька пройде обласний мистецький форум «Україна моя – ти у мене єдина» за участі художніх колективів Волині. Після завершення дійства, лучанами, гостями міста, учасниками форуму, артистами театру буде сформована хода до Луцького замку, де о 16:30 відбудеться театралізоване дійство «У древньому Лучеську».

О 18:00 на Театральному майдані розпочнеться мистецький проєкт «Я люблю Україну», о 19:45 – урочисте відзначення переможців пісенного конкурсу «З родинного джерела – 2021», а о 20:00 – святкова програма Волинського державного українського народного хору.

Окрім того, у ці святкові дні відбудеться урочисте відкриття «Мистецького дворика філармонії» та святкова імпреза «Душа України у пісні озветься», відкриття виставки автентичних матеріалів із фондів Волинського краєзнавчого музею «Україна починається із тебе», презентація літературно-музичного відеокліпу: арт-програми «З любов’ю до України». А також урочисте розгортання Державного Прапора України над В’їзною вежею Луцького замку та відкриття виставки українських національних знамен із колекції Волинського краєзнавчого музею «Прапори українських революцій».

Слід зазначити, що у районах області також відбуватимуться урочисті заходи до Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України.

«Під час святкувань необхідно пам’ятати про антиковідні заходи. Зокрема дотримуватися маскового режиму. Також нагадаю, що вакцинація – це один із найкращих та найефективніших способів захистити себе та своїх близьких від коронавірусного захворювання», – зазначив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.


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Теги: програма, святкування, День Незалежності, варте уваги
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