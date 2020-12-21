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Знайшли 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи

Знайшли 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи
Розшукали безвісти зниклу Ольгу Дзядук, 07.06.1994 року народження, жительку Луцька.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, жінка 28 липня зранку пішла з дому на роботу та донині не повернулася.

Наразі стало відомо, що лучанку розшукали. Як розповіли у секторі комунікації поліції Волині, життю та здоров'ю дівчини нічого не загрожує.





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Теги: розшук, лучанка, поліція
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