Знайшли 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи
Сьогодні, 17:24
Розшукали безвісти зниклу Ольгу Дзядук, 07.06.1994 року народження, жительку Луцька.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, жінка 28 липня зранку пішла з дому на роботу та донині не повернулася.
Наразі стало відомо, що лучанку розшукали. Як розповіли у секторі комунікації поліції Волині, життю та здоров'ю дівчини нічого не загрожує.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, жінка 28 липня зранку пішла з дому на роботу та донині не повернулася.
Наразі стало відомо, що лучанку розшукали. Як розповіли у секторі комунікації поліції Волині, життю та здоров'ю дівчини нічого не загрожує.
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