У Луцьку нетвереза жінка спричинила ДТП і хотіла втекти
Сьогодні, 17:50
У Луцьку на вулиці Набережній зупинили водійку, яка зіткнулася з автомобілем Volvo, але не зупинилася після зіткнення і продовжувала рух.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Розповідають, що чоловік, автівку якого пошкодила водійка Peugeot, наздогнав її та перегородив дорогу.
Далі ж на місце події приїхали поліцейські.
Водійка пройшла перевірку на алкотестері «Драгер», який показав 1,28 проміле алкоголю в крові.
Сама ж винуватиця ДТП сказала, що вживала лікарські засоби.
У пресслужбі патрульної поліції Волині підтвердили факт ДТП й те, що водійка була нетверезою.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Розповідають, що чоловік, автівку якого пошкодила водійка Peugeot, наздогнав її та перегородив дорогу.
Далі ж на місце події приїхали поліцейські.
Водійка пройшла перевірку на алкотестері «Драгер», який показав 1,28 проміле алкоголю в крові.
Сама ж винуватиця ДТП сказала, що вживала лікарські засоби.
У пресслужбі патрульної поліції Волині підтвердили факт ДТП й те, що водійка була нетверезою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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