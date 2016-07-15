У Луцьку нетвереза жінка спричинила ДТП і хотіла втекти

У Луцьку на вулиці Набережній зупинили водійку, яка зіткнулася з автомобілем Volvo, але не зупинилася після зіткнення і продовжувала рух.Про цеповідомили очевидці.Розповідають, що чоловік, автівку якого пошкодила водійка Peugeot, наздогнав її та перегородив дорогу.Далі ж на місце події приїхали поліцейські.Водійка пройшла перевірку на алкотестері «Драгер», який показав 1,28 проміле алкоголю в крові.Сама ж винуватиця ДТП сказала, що вживала лікарські засоби.У пресслужбі патрульної поліції Волині підтвердили факт ДТП й те, що водійка була нетверезою.