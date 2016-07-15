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У Луцьку нетвереза жінка спричинила ДТП і хотіла втекти

У Луцьку нетвереза жінка спричинила ДТП і хотіла втекти
У Луцьку на вулиці Набережній зупинили водійку, яка зіткнулася з автомобілем Volvo, але не зупинилася після зіткнення і продовжувала рух.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Розповідають, що чоловік, автівку якого пошкодила водійка Peugeot, наздогнав її та перегородив дорогу.

Далі ж на місце події приїхали поліцейські.

Водійка пройшла перевірку на алкотестері «Драгер», який показав 1,28 проміле алкоголю в крові.

Сама ж винуватиця ДТП сказала, що вживала лікарські засоби.

У пресслужбі патрульної поліції Волині підтвердили факт ДТП й те, що водійка була нетверезою.

У Луцьку нетвереза жінка спричинила ДТП і хотіла втекти
У Луцьку нетвереза жінка спричинила ДТП і хотіла втекти


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Теги: ДТП, Набережна, Peugeot
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