Через волинський кордон в Audi намагалися провезти пістолет та набої. ФОТО
Сьогодні, 15:10
На митному посту «Устилуг» Волинської митниці, при огляді легкового автомобіля виявили зброю та набої. Про це інформують у пресслужбі митниці.
В зону митного контролю митного поста «Устилуг» Волинської митниці заїхав легковий автомобіль Audi під керуванням громадянина України.
В результаті повного митного огляду згаданого транспортного засобу в ніші для документів виявили пластмасовий футляр чорного кольору в якому знаходився пістолет марки Stalker та 37 набоїв до нього.
Таким чином громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю набоїв та зброї.
Кримінальна відповідальність за дане правопорушення класифікуються відповідно статті 263 Кримінального кодексу України.
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В зону митного контролю митного поста «Устилуг» Волинської митниці заїхав легковий автомобіль Audi під керуванням громадянина України.
В результаті повного митного огляду згаданого транспортного засобу в ніші для документів виявили пластмасовий футляр чорного кольору в якому знаходився пістолет марки Stalker та 37 набоїв до нього.
Таким чином громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю набоїв та зброї.
Кримінальна відповідальність за дане правопорушення класифікуються відповідно статті 263 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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