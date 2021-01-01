Через волинський кордон в Audi намагалися провезти пістолет та набої. ФОТО

На митному посту «Устилуг» Волинської митниці, при огляді легкового автомобіля виявили зброю та набої. Про це інформують у пресслужбі митниці.В зону митного контролю митного поста «Устилуг» Волинської митниці заїхав легковий автомобіль Audi під керуванням громадянина України.В результаті повного митного огляду згаданого транспортного засобу в ніші для документів виявили пластмасовий футляр чорного кольору в якому знаходився пістолет марки Stalker та 37 набоїв до нього.Таким чином громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю набоїв та зброї.Кримінальна відповідальність за дане правопорушення класифікуються відповідно статті 263 Кримінального кодексу України.