З’явилася перспектива будівництва нової школи замість найгіршої у Луцьку

Луцька школу №13, що на вулиці Чернишевського, має шанс потрапити у перелік об’єктів, спорудження яких у 2022 році фінансуватимуть за кошти Державного фонду регіонального розвиткуПро це йшлося 6 серпня під час сесії Луцької міської ради.Зауважимо, школа №13 наразі. Батьки учнів, які там навчаються, неодноразово вимагали покращити умови. У знак протесту вони навітьБудувати нову школу замість старої коштом лише місцевого бюджету не було можливим, оскільки необхідні не підйомні для міста суми.«Наразі є обережний оптимізм щодо того, що 13 школа буде включена у фінансування ДФРР наступний рік. Окрім того, попередньо ще – стадіон у селі Забороль», - сказав під час сесії Луцький міський головаЗа його словами, йдеться фактично про будівництво нової школи, а не добудову тієї, яка є.«Щоб вчасно підготувати документи та до 1 вересня подати повний пакет, необхідно виділити кошти на проведення експертизи проекту на будівництво нової 13 школи», - звернувся Поліщук до депутатів.На ці потреби з бюджету виділили 300 тисяч гривень.