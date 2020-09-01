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З’явилася перспектива будівництва нової школи замість найгіршої у Луцьку

З’явилася перспектива будівництва нової школи замість найгіршої у Луцьку
Луцька школу №13, що на вулиці Чернишевського, має шанс потрапити у перелік об’єктів, спорудження яких у 2022 році фінансуватимуть за кошти Державного фонду регіонального розвитку

Про це йшлося 6 серпня під час сесії Луцької міської ради.

Зауважимо, школа №13 наразі перебуває у найгіршому стані серед усіх закладів середньої освіти Луцька. Батьки учнів, які там навчаються, неодноразово вимагали покращити умови. У знак протесту вони навіть не пускали дітей до школи через відсутність спортзалу, їдальню на вулиці та інші незручності.

Будувати нову школу замість старої коштом лише місцевого бюджету не було можливим, оскільки необхідні не підйомні для міста суми.

«Наразі є обережний оптимізм щодо того, що 13 школа буде включена у фінансування ДФРР наступний рік. Окрім того, попередньо ще – стадіон у селі Забороль», - сказав під час сесії Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, йдеться фактично про будівництво нової школи, а не добудову тієї, яка є.

«Щоб вчасно підготувати документи та до 1 вересня подати повний пакет, необхідно виділити кошти на проведення експертизи проекту на будівництво нової 13 школи», - звернувся Поліщук до депутатів.

На ці потреби з бюджету виділили 300 тисяч гривень.

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Теги: Луцьк, школа, №13, будівництво, варте уваги
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