Українська легкоатлетка заявила, що їй соромно за свою країну

Українкарозповіла про труднощі, з якими їй доводиться стикатися під час підготовки до змагань, і навела приклад своєї колеги з Нідерландів, з якою працює команда професіоналів.Наша співвітчизниця посіла п'яте місце на дистанції 400 метрів з бар'єрами на Олімпіаді в Токіо, а вищезгадана спортсменка – третє.В інтерв'ю виданню "Суспільне Спорт" після закінчення забігу Рижикова пояснила такий результат свого виступу тим, як організована робота з атлетами в Україні та інших країнах. Вона порівняла себе з одиначкою, яка бореться з "цілою армією" суперників."Не дуже хотілося б це говорити, але соромно за свою країну. Коли ми виїжджаємо на старти, за мною стоять тренер, масажист, моя сім'я як підтримка. А на них працює ціла команда. Виходить, що я один в полі воїн проти цілої армії. Фемке – дуже сильна, і як людина вона хороша, і як спортсменка. Молода і красива, висока і тренується, не скажу, що вона лежить і нічого не робить. Але я сама собі шукаю засоби відновлення, роблю все з тренерами, масажистами , з тими людьми, яких сама знайшла і мені допомагають. А вони з цього приводу навіть не замислюються, за них все це робить науковий підхід – це трошки може пояснити сьогоднішнє місце. Нікого не звинувачую, це правда життя така", – поділилася своєю думкою бігунка.