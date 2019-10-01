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Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО

Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
У п’ятницю 6 червня у селі Рованці, що під Луцьком, стартував 15-ий фестиваль українського духу «Бандерштат».

І хоч наймасштабніша музична подія року на Волині вже розпочалася, фестивальники лише з’їжджаються на локацію та розкладають свої намети.

Тим часом тривають роботи з облаштування інфраструктури території, а підприємці розташовують свої намети у зоні торгівлі.

На вході речі фестивальників перевіряє охорона, адже «Бандерштат» традиційно – безалкогольний.

Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО


Перший день фестивалю минатиме без гучних виступів на великій сцені. Натомість тішитиме програмою акустичної ватри: 18:00-18:30 - Наталія Лосєва 18:40-18:55 - Володимир Пастушок 18:55-19:40 - Святослав Бойко («Широкий Лан») 19:50-20:50 - Сергій Василюк («Тінь Сонця») 20:50-21:00 - клуб середньовічного бою «Айна Бера» 21:00-22:00 - Сергій Присяжний («Мотор'ролла»).

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Вранці ж дійства на території фестивалю розпочалися із гутірок.

Розпочали із розмови із Наталкою Позняк, журналісткою, співробітницею Українського інституту національної пам’яті, яка пише на гострі соціальні теми, про війну, ветеранське та волонтерське середовище.

Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО


Крім того, вже виступили дитяча письменниця Анна Багряна, а також лучанка Тетяна Власова – поетка, співачка, солістка гурту VLASNA.

У програмі гутірково-літературної сцени 6 серпня також – презентація Літературного товариства імені Ярослава Потапенка, виступ виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, співкоординатора ініціативи #ВимкниРосійське Дмитра Жмайла. О 15:00-15:50 тут виступатиме Анжеліка Рудницька - телеведуча, співачка, художниця, науковець, письменниця, громадська діячка, волонтер, президент мистецької агенції «Територія А», а о 15:50-16:40 – ветерани УПА та Аліна Понипаляк, історикиня, авторка першого історичного нонфікшена про Василя Кука. О 16:40-17:30 відбудеться презентація проєкту «Військо Читає» за участі Валерія Чоботаря (ветеран АТО, військовий психолог) та Владислава Кириченка (громадський діяч, меценат, засновник видавництва «Наш Формат»).

Нагадаємо, на «Бандерштаті» усі три дні з 9 до 14 години працюватиме центр вакцинації від коронавірусу. Тут станом на обідню пору 6 серпня вже щепили перших охочих.

Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО






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Теги: Бандерштат, фестиваль, Рованці
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