Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО

У п’ятницю 6 червня у селі Рованці, що під Луцьком, стартував 15-ий фестиваль українського духу «Бандерштат».І хоч наймасштабніша музична подія року на Волині вже розпочалася, фестивальники лише з’їжджаються на локацію та розкладають свої намети.Тим часом тривають роботи з облаштування інфраструктури території, а підприємці розташовують свої намети у зоні торгівлі.На вході речі фестивальників перевіряє охорона, адже «Бандерштат» традиційно – безалкогольний.Перший день фестивалю минатиме без гучних виступів на великій сцені. Натомість тішитиме програмою акустичної ватри: 18:00-18:30 -18:40-18:55 -18:55-19:40 -(«Широкий Лан») 19:50-20:50 -(«Тінь Сонця») 20:50-21:00 - клуб середньовічного бою «Айна Бера» 21:00-22:00 -(«Мотор'ролла»).Вранці ж дійства на території фестивалю розпочалися із гутірок.Розпочали із розмови із, журналісткою, співробітницею Українського інституту національної пам’яті, яка пише на гострі соціальні теми, про війну, ветеранське та волонтерське середовище.Крім того, вже виступили дитяча письменниця, а також лучанка– поетка, співачка, солістка гурту VLASNA.У програмі гутірково-літературної сцени 6 серпня також – презентація Літературного товариства імені Ярослава Потапенка, виступ виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, співкоординатора ініціативи #ВимкниРосійське. О 15:00-15:50 тут виступатиме- телеведуча, співачка, художниця, науковець, письменниця, громадська діячка, волонтер, президент мистецької агенції «Територія А», а о 15:50-16:40 – ветерани УПА та, історикиня, авторка першого історичного нонфікшена про Василя Кука. О 16:40-17:30 відбудеться презентація проєкту «Військо Читає» за участі(ветеран АТО, військовий психолог) та(громадський діяч, меценат, засновник видавництва «Наш Формат»).Нагадаємо, на «Бандерштаті» усі три дні з 9 до 14 години працюватиме центр вакцинації від коронавірусу. Тут