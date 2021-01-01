Волинські льотчики перехопили літак, який порушив повітряний кордон

Льотчики 204 Бригади тактичної авіації імені Олександр Покришкіна взяли участь у затриманні порушника повітряного кордону України.Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.7 серпня о 7:30 на кордоні України з Румунією літак МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна здійснив перехоплення цивільного літака типу Ан-2.Військовий літак здійснив супроводження порушника до аеродрому в Коломиї з примусовою його посадкою.До місця події одразу прибули правоохоронні органи для встановлення осіб та з’ясування обставин.У ДПСУ повідомляють, що проліт літального апарату типу Ан-2 з України в Румунію та зворотно зафіксували сьогодні на світанку прикордонники відділу «Порубне» Чернівецького загону.Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів в Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, оперативними співробітниками Держприкордонслужби та військовослужбовцями спецпідрозділу ДОЗОР було затримано 4 осіб. Після приземлення літака вони намагалися втекти автомобілем.Про дане правопорушення повідомлено підрозділи УСБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратури. На даний час проводяться заходи фіксації правопорушень, в т.ч. за протиправні дії, пов'язані з незаконним переміщенням сигарет в Румунію, та інші порушення, передбачені чинним законодавством. Відкрите кримінальне провадження за ст.334 (ККУ Порушення правил міжнародних польотів).