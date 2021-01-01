вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські льотчики перехопили літак, який порушив повітряний кордон

Волинські льотчики перехопили літак, який порушив повітряний кордон
Льотчики 204 Бригади тактичної авіації імені Олександр Покришкіна взяли участь у затриманні порушника повітряного кордону України.

Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

7 серпня о 7:30 на кордоні України з Румунією літак МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна здійснив перехоплення цивільного літака типу Ан-2.

Військовий літак здійснив супроводження порушника до аеродрому в Коломиї з примусовою його посадкою.

До місця події одразу прибули правоохоронні органи для встановлення осіб та з’ясування обставин.

У ДПСУ повідомляють, що проліт літального апарату типу Ан-2 з України в Румунію та зворотно зафіксували сьогодні на світанку прикордонники відділу «Порубне» Чернівецького загону.

Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів в Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, оперативними співробітниками Держприкордонслужби та військовослужбовцями спецпідрозділу ДОЗОР було затримано 4 осіб. Після приземлення літака вони намагалися втекти автомобілем.

Про дане правопорушення повідомлено підрозділи УСБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратури. На даний час проводяться заходи фіксації правопорушень, в т.ч. за протиправні дії, пов'язані з незаконним переміщенням сигарет в Румунію, та інші порушення, передбачені чинним законодавством. Відкрите кримінальне провадження за ст.334 (ККУ Порушення правил міжнародних польотів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 204-та БрТА, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
зловили контрабандного кукурузника
Відповісти
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Запальні виступи відомих гуртів та нічна екскурсія: вечір другого дня «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 12:39
Волинські льотчики перехопили літак, який порушив повітряний кордон
Сьогодні, 11:58
Курс валют у Луцьку на 8 серпня
Сьогодні, 11:17
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:37
8 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:56
Схожі новини
Луцькі льотчики вакцинувалися від коронавірусу. ФОТО Луцькі льотчики вакцинувалися від коронавірусу. ФОТО
05 квітень, 21:56
Військовий севастопольсько-волинської бригади став кращим гравцем чемпіонату Сухопутних військ з футзалу Військовий севастопольсько-волинської бригади став кращим гравцем чемпіонату Сухопутних військ з футзалу
20 лютий, 08:36
Луцькі льотчики відбили «атаку» ворожих винищувачів. ВІДЕО Луцькі льотчики відбили «атаку» ворожих винищувачів. ВІДЕО
19 лютий, 22:59
Волинські льотчики — переможці чемпіонату повітряного командування «Захід» із футзалу. ФОТО Волинські льотчики — переможці чемпіонату повітряного командування «Захід» із футзалу. ФОТО
04 лютий, 21:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Запальні виступи відомих гуртів та нічна екскурсія: вечір другого дня «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 12:39
 0
Волинські льотчики перехопили літак, який порушив повітряний кордон
Сьогодні, 11:58
 0
Курс валют у Луцьку на 8 серпня
Сьогодні, 11:17
 0
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:37
 0
8 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:56
 0
Медіа
відео
1/8