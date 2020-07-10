Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників

Юрій Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників – Анатолія Костика.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію про звільнення підтвердили в управлінні інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.



Розповіли, що Анатолій Костик поки продовжує працювати в ОДА на посаді помічника голови.



Нагадаємо, Анатолій Костик став заступником Погуляйка у березні 2020 року.





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