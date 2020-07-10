Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників
Сьогодні, 16:06
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників – Анатолія Костика.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію про звільнення підтвердили в управлінні інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.
Розповіли, що Анатолій Костик поки продовжує працювати в ОДА на посаді помічника голови.
Нагадаємо, Анатолій Костик став заступником Погуляйка у березні 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію про звільнення підтвердили в управлінні інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.
Розповіли, що Анатолій Костик поки продовжує працювати в ОДА на посаді помічника голови.
Нагадаємо, Анатолій Костик став заступником Погуляйка у березні 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На плантаціях лохини на Волині виявили неоформлених працівників
Сьогодні, 16:27
Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників
Сьогодні, 16:06
В ДТП на Волині загинув чоловік та травмувалося двоє дітей. ФОТО
Сьогодні, 15:39