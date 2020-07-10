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Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників

Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко звільнив одного зі своїх заступників – Анатолія Костика.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію про звільнення підтвердили в управлінні інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.

Розповіли, що Анатолій Костик поки продовжує працювати в ОДА на посаді помічника голови.

Нагадаємо, Анатолій Костик став заступником Погуляйка у березні 2020 року.


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Теги: Юрій Погуляйко, Анатолій Костик, звільнення, Волинська ОДА
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