Сервіс оренди електросамокатів у Луцьку відновить роботу

Днями у Луцьку знову запрацює сервіс шерингу електросамокатів.Про цеповідомили у компанії VZHOOH, яка ініціювала запуск сервісу у Луцьку.Співзасновник VZHOOHрозповів, що компанія погодилася на декілька днів перерви у роботі сервісу для тісного діалогу з міською радою та з’ясування усіх формальностей. У компанії прогнозують, що відновлення сервісу шерингу самокатів відбудеться вже у п’ятницю, 13 серпня.Утім директор департаменту економічної політики Луцької міської радикаже, що не був би настільки категоричним щодо дати відновлення роботи сервісу. Адже наразі триває оформлення дозволу для компанії на надання послуг на території громади. Зазвичай ця процедура займає до 5 днів. Тож, каже посадовець, сервіс відновить роботу після отримання цього дозволу – у проміжку від 13 до 16 серпня.«Ми маємо багато досвіду з практики ведення бізнесу шерингу електросамокатів. Вагомі положення, що регулюють суспільні відносини, які виникають при використанні наших електросамокатів вже випрацьовані та закріплені в договорі публічної оферти, з яким можна ознайомитись в мобільному додатку VZHOOH (вжух).Відповідальність за свої діяння несуть суб’єкти згідно чинного законодавства. Ми вживаємо усіх заходів для того, щоб надавати лише позитивний та безпечний досвід використання сервісу, зокрема, програмно обмежили швидкість до безпечної – 20 кілометрів за годину.Кожен клієнт компанії VZHOOH застрахований. Страхуванню підлягає життя і здоров’я користувача та більше того – його відповідальність перед третіми особами.Наше програмне забезпечення дозволяє відстежити, хто саме користувався самокатом в конкретному місці і в конкретний момент часу. Також на кожен самокат великими позначками ми нанесли унікальні ідентифікуючі літерно-номерні знаки для можливості швидкої ідентифікації самоката на вулиці. Ми виступаємо за безпеку, комфорт і екологічність міста», - каже Віталій Третяк.Борис Смаль у коментарі журналістам також зауважив, що днями відбудеться зустріч із представниками компанії, предметом якої стане обговорення схем руху, особливостей певних локацій, заборон тощо. Тож вже за результатами розмови лучанам чітко пояснять правила користування сервісом електросамокатів на території міста.Нагадаємо,. Транспортні засоби забрали з вулиць міста через заяву міської ради про те, що підприємець запустив сервіс без відповідного дозволу та повного розуміння містом того, як це має працювати.