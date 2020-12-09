Без халяль-магазину і місць для молитви: як у Луцьку живуть мусульмани

Луцька районна державна адміністрація звернеться до територіальних громад району та Луцької міської ради, аби для представників кримсько-татарського народу виділили приміщення або земельну ділянку для здійснення культурно-просвітницької діяльності.Про це повідомляє пресслужба Луцької РДА.Вчора, 9 серпня, голова райдержадміністраціїзустрівся з, керівником громадської організації «Релігійна громада мусульман «Рахма» міста Луцьк Волинської області», яка на сьогодні є єдиною офіційно зареєстрованою громадською організацією представників кримсько-татарського народу як у місті Луцьку, Луцькому районі, так і Волині зокрема. Участь у зустрічі взяли також заступник голови, начальник управління гуманітарної політикита начальник відділу культури управління гуманітарної політикиПрисутні обговорили формування інклюзивного діалогу з релігійною організацією в рамках реінтеграції. Так, важливим чинником у співпраці органу влади з громадою в побудові інклюзивного діалогу є вироблення системи комунікації для успішної реінтеграції мусульман на теренах Луцького району та надання правової, соціальної, юридичної допомоги внутрішньо переміщеним особам та жителям Криму.Сервер Ісмаілович зазначив, що у Луцьку проживає майже 300 мусульман. І основною проблемою є місце для здійснення релігійних обрядів (намаз - молитва п’ять разів на день) та відсутність приміщення, в якому представники релігійної громади могли б організувати класи, де можна проводити курси читання Корану, вчити арабську мову тощо.В ході тривалої розмови піднімались питання і інших проблем, з якими стикаються представники релігійної громади кожного дня, а саме відсутність у місті халяль-магазину, щоб мати змогу купувати халяль-їжу. У такому магазині могла б бути парфумерія, якою дозволено користуватися (без спирту). Також у Луцьку відсутня можливість придбати хіджаби, чоловічі шапки, килими, чотки, інша атрибутика.В ході обговорення вище зазначених питань досягнули домовленість, що Луцька райдержадміністрація, розуміючи важливість та актуальність піднятих питань, звернеться до територіальних громад району та Луцької міської ради щодо можливості виділення приміщення (або земельної ділянки) для розміщення та діяльності культурно-просвітницького центру для задоволення релігійних та культурних потреб представників кримськко-татарського народу, які в результаті окупації Російською Федерацією півострова Крим вимушені тимчасово покинути рідні землі.