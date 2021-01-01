Завтра, 11 серпня, 11 вулиць Луцька залишаться без світла





Про це повідомляє міська рада з посиланням на ЦНАП.



Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:00 до 17:00 - вул. Ковельська (частково), вул. Товарова, вул. Волгоградська, вул. Алмазова, вул. Миру, вул. Г.Гуляницького, вул. Шевченка (с. Липини), вул. Теремнівська (частково);



з 13:30 до 17:00 - вул. Андрузького, вул. Гущанська, вул. Єршова (частково).



У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у середу, 11 серпня, мешканці декількох вулиць Луцька залишаться без світла.Про це повідомляє міська рада з посиланням на ЦНАП.Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 09:00 до 17:00 - вул. Ковельська (частково), вул. Товарова, вул. Волгоградська, вул. Алмазова, вул. Миру, вул. Г.Гуляницького, вул. Шевченка (с. Липини), вул. Теремнівська (частково);з 13:30 до 17:00 - вул. Андрузького, вул. Гущанська, вул. Єршова (частково).У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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