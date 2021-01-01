Завтра, 11 серпня, 11 вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у середу, 11 серпня, мешканці декількох вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це повідомляє міська рада з посиланням на ЦНАП.
Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 17:00 - вул. Ковельська (частково), вул. Товарова, вул. Волгоградська, вул. Алмазова, вул. Миру, вул. Г.Гуляницького, вул. Шевченка (с. Липини), вул. Теремнівська (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Андрузького, вул. Гущанська, вул. Єршова (частково).
У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляє міська рада з посиланням на ЦНАП.
Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 17:00 - вул. Ковельська (частково), вул. Товарова, вул. Волгоградська, вул. Алмазова, вул. Миру, вул. Г.Гуляницького, вул. Шевченка (с. Липини), вул. Теремнівська (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Андрузького, вул. Гущанська, вул. Єршова (частково).
У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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