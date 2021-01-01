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Завтра, 11 серпня, 11 вулиць Луцька залишаться без світла

Завтра, 11 серпня, 11 вулиць Луцька залишаться без світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у середу, 11 серпня, мешканці декількох вулиць Луцька залишаться без світла.

Про це повідомляє міська рада з посиланням на ЦНАП.

Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 09:00 до 17:00 - вул. Ковельська (частково), вул. Товарова, вул. Волгоградська, вул. Алмазова, вул. Миру, вул. Г.Гуляницького, вул. Шевченка (с. Липини), вул. Теремнівська (частково);

з 13:30 до 17:00 - вул. Андрузького, вул. Гущанська, вул. Єршова (частково).

У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: Луцьк, відключення світла
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