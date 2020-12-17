На Волині ревний чоловік облив себе бензином і підпалив
Сьогодні, 19:44
На Волині ревнощі та алкоголь спричинили трагедію - чоловік облив облився бензином і підпалився.
Про це повідомляє Волинь-нова.
Трагедія сталася у селі Лобачівка колишнього Горохівського району.
52-річний чоловік настільки приревнував дружину, що облив себе бензином і підпалив.
Зраненого й зболеного чоловіка доставили в опікове відділення Волинської обласної лікарні.
Навряд чи ревнивець вирішив зробити зі себе живий факел, якби на це його не підбурила випита горілка. За попередньою інформацією, полум’я миттю охопило селянина й уразило 50 відсотків тіла. Зраненого й зболеного чоловіка було доставлено в опікове відділення Волинської обласної лікарні.
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Про це повідомляє Волинь-нова.
Трагедія сталася у селі Лобачівка колишнього Горохівського району.
52-річний чоловік настільки приревнував дружину, що облив себе бензином і підпалив.
Зраненого й зболеного чоловіка доставили в опікове відділення Волинської обласної лікарні.
Навряд чи ревнивець вирішив зробити зі себе живий факел, якби на це його не підбурила випита горілка. За попередньою інформацією, полум’я миттю охопило селянина й уразило 50 відсотків тіла. Зраненого й зболеного чоловіка було доставлено в опікове відділення Волинської обласної лікарні.
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