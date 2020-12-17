На Волині ревний чоловік облив себе бензином і підпалив





Про це повідомляє



Трагедія сталася у селі Лобачівка колишнього Горохівського району.

52-річний чоловік настільки приревнував дружину, що облив себе бензином і підпалив.



Зраненого й зболеного чоловіка доставили в опікове відділення Волинської обласної лікарні.



Навряд чи ревнивець вирішив зробити зі себе живий факел, якби на це його не підбурила випита горілка. За попередньою інформацією, полум’я миттю охопило селянина й уразило 50 відсотків тіла. Зраненого й зболеного чоловіка було доставлено в опікове відділення Волинської обласної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині ревнощі та алкоголь спричинили трагедію - чоловік облив облився бензином і підпалився.Про це повідомляє Волинь-нова. Трагедія сталася у селі Лобачівка колишнього Горохівського району.52-річний чоловік настільки приревнував дружину, що облив себе бензином і підпалив.Зраненого й зболеного чоловіка доставили в опікове відділення Волинської обласної лікарні.Навряд чи ревнивець вирішив зробити зі себе живий факел, якби на це його не підбурила випита горілка. За попередньою інформацією, полум’я миттю охопило селянина й уразило 50 відсотків тіла. Зраненого й зболеного чоловіка було доставлено в опікове відділення Волинської обласної лікарні.

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