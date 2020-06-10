Не своєю смертю: чоловіка, який зарубав дружину і доньку, вбили у Луцькому СІЗО

Ув’язнений, який перебував у Луцькому СІЗО через підозру у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень дружині та доньці, помер через спричинення йому важких травм, а не через природню смерть.Про цестало відомо з декількох власних джерел.Відомо, що Пилипюка вбив один з ув'язнених.Про мотиви вбивства наразі невідомо. Днями чоловікові оголосять про підозру.Зауважимо, про смерть ув’язненого, яка настала ввечері 10 серпня,У пресслужбі поліції області спочатку заявили, що, крім померлого, у камері перебувало ще четверо ув'язнених. "Усі вони опитані слідчими. Було встановлено, що тілесних ушкоджень йому ніхто не наносив. Щоб встановити остаточну причину смерті тіло направили на судовомедичну експертизу", – розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції області.Утім, згодом повідомили, що за цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.Нагадаємо,. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою два місяці без права внесення застави.