Не своєю смертю: чоловіка, який зарубав дружину і доньку, вбили у Луцькому СІЗО
Сьогодні, 15:46
Ув’язнений Василь Пилипюк, який перебував у Луцькому СІЗО через підозру у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень дружині та доньці, помер через спричинення йому важких травм, а не через природню смерть.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Відомо, що Пилипюка вбив один з ув'язнених.
Про мотиви вбивства наразі невідомо. Днями чоловікові оголосять про підозру.
Зауважимо, про смерть ув’язненого, яка настала ввечері 10 серпня, стало відомо сьогодні, 11 серпня.
У пресслужбі поліції області спочатку заявили, що, крім померлого, у камері перебувало ще четверо ув'язнених. "Усі вони опитані слідчими. Було встановлено, що тілесних ушкоджень йому ніхто не наносив. Щоб встановити остаточну причину смерті тіло направили на судовомедичну експертизу", – розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції області.
Утім, згодом повідомили, що за цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Нагадаємо, 20 липня на проспекті Соборності у Луцьку 62-річний Василь Пилипюк зарубав дружину та доньку. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою два місяці без права внесення застави.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Відомо, що Пилипюка вбив один з ув'язнених.
Про мотиви вбивства наразі невідомо. Днями чоловікові оголосять про підозру.
Зауважимо, про смерть ув’язненого, яка настала ввечері 10 серпня, стало відомо сьогодні, 11 серпня.
У пресслужбі поліції області спочатку заявили, що, крім померлого, у камері перебувало ще четверо ув'язнених. "Усі вони опитані слідчими. Було встановлено, що тілесних ушкоджень йому ніхто не наносив. Щоб встановити остаточну причину смерті тіло направили на судовомедичну експертизу", – розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції області.
Утім, згодом повідомили, що за цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Нагадаємо, 20 липня на проспекті Соборності у Луцьку 62-річний Василь Пилипюк зарубав дружину та доньку. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою два місяці без права внесення застави.
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