вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі зник волинянин

У Польщі зник волинянин
37-річний волинянин Андрій Гуреєв, що проживає у селі Мукошин Камінь-Каширського району, зник на заробітках у Польщі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила дружина зниклого Надія Гуреєва.

Жінка розповіла, що у червні чоловік поїхав у місто Старгард на роботу й вже 4 тижні не виходить на зв’язок.

Андрій та Надія Гуреєви разом виховують шестеро дітей.

Дружина зниклого написала заяву до поліції, тож просить усіх, кому відома інформація про місцезнаходження її чоловіка, повідомити на лінію «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Андрій Гуреєв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Ковельщині «на гарячому» спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 16:46
На Львівщині чоловік вбив рідного брата і сам заявив у поліцію
Сьогодні, 16:45
У Польщі зник волинянин
Сьогодні, 16:36
Секс-скандал з актором з Волині: Талашка відсторонили від роботи в університеті
Сьогодні, 16:22
На підтримку онкохворої 10-річної волинянки організували дитячий майстер-клас
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
У Луцьку злочинця, який перебував у розшуку, затримали місцеві жителі У Луцьку злочинця, який перебував у розшуку, затримали місцеві жителі
Сьогодні, 11:56
У Луцьку зник молодий хлопець, який не повернувся додому після роботи У Луцьку зник молодий хлопець, який не повернувся додому після роботи
Сьогодні, 11:23
На Волині розшукали зниклих дітей На Волині розшукали зниклих дітей
Сьогодні, 09:53
У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукувала поліція У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукувала поліція
10 серпень, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 11 волинян підозрюють інфікування Delta-штамом коронавірусу: одна особа померла
Сьогодні, 17:23
 0
Поблизу Луцька спіймали водія пасажирського автобуса, який перевищив швидкість
Сьогодні, 17:15
 0
Які обстеження волиняни можуть пройти безоплатно, аби вчасно виявити рак. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:11
 0
Помер лікар луцької стоматполіклініки
Сьогодні, 16:49
 0
На Ковельщині «на гарячому» спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8