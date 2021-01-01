У Польщі зник волинянин
Сьогодні, 16:36
37-річний волинянин Андрій Гуреєв, що проживає у селі Мукошин Камінь-Каширського району, зник на заробітках у Польщі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила дружина зниклого Надія Гуреєва.
Жінка розповіла, що у червні чоловік поїхав у місто Старгард на роботу й вже 4 тижні не виходить на зв’язок.
Андрій та Надія Гуреєви разом виховують шестеро дітей.
Дружина зниклого написала заяву до поліції, тож просить усіх, кому відома інформація про місцезнаходження її чоловіка, повідомити на лінію «102».
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила дружина зниклого Надія Гуреєва.
Жінка розповіла, що у червні чоловік поїхав у місто Старгард на роботу й вже 4 тижні не виходить на зв’язок.
Андрій та Надія Гуреєви разом виховують шестеро дітей.
Дружина зниклого написала заяву до поліції, тож просить усіх, кому відома інформація про місцезнаходження її чоловіка, повідомити на лінію «102».
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