Знайшли 25-річного хлопця, який зник у Луцьку декілька днів тому

Розшукали 25-річного, який не повернувся додому після роботи 9 серпня.Про це у коментаріповідомили родичі зниклого хлопця.Нагадаємо, 9 серпняВін працює на луцькому ремонтному заводі «Мотор» на вулиці Ківерцівській. Як розповіла родичка зниклого чоловіка, близько 19 години він зателефонував дружині та повідомив, що йде з роботи на автостанцію. Чоловік мав сісти на автобус додому, у село Велика Городниця Рівненської області, куди сім'я переїхала жити з Луцька два місяці тому. Після дзвінка чоловік зник і на зв’язок не виходив.Як розповіла родичка хлопця, 25-річного чоловіка знайшли вчора, 11 серпня, у Луцьку. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.