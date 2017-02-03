Знайшли 25-річного хлопця, який зник у Луцьку декілька днів тому
Сьогодні, 11:06
Розшукали 25-річного Коцюбу Владислава Дмитровича, який не повернувся додому після роботи 9 серпня.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі зниклого хлопця.
Нагадаємо, 9 серпня у Луцьку зник молодий хлопець. Він працює на луцькому ремонтному заводі «Мотор» на вулиці Ківерцівській. Як розповіла родичка зниклого чоловіка Алла Кідиба, близько 19 години він зателефонував дружині та повідомив, що йде з роботи на автостанцію. Чоловік мав сісти на автобус додому, у село Велика Городниця Рівненської області, куди сім'я переїхала жити з Луцька два місяці тому. Після дзвінка чоловік зник і на зв’язок не виходив.
Як розповіла родичка хлопця, 25-річного чоловіка знайшли вчора, 11 серпня, у Луцьку. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі зниклого хлопця.
Нагадаємо, 9 серпня у Луцьку зник молодий хлопець. Він працює на луцькому ремонтному заводі «Мотор» на вулиці Ківерцівській. Як розповіла родичка зниклого чоловіка Алла Кідиба, близько 19 години він зателефонував дружині та повідомив, що йде з роботи на автостанцію. Чоловік мав сісти на автобус додому, у село Велика Городниця Рівненської області, куди сім'я переїхала жити з Луцька два місяці тому. Після дзвінка чоловік зник і на зв’язок не виходив.
Як розповіла родичка хлопця, 25-річного чоловіка знайшли вчора, 11 серпня, у Луцьку. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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