Багаторічна заступниця голови ОДА очолила на Волині новостворену державну структуру

, яка протягом семи років перебувала на посаді заступниці голови Волинської облдержадміністрації, очолила Національну соціальну сервісну службу у Волинській області.Про це новопризначена посадовиця розповіла у коментаріСвітлана Мишковець брала участь у конкурсі на цю посаду й стала його переможницею. До виконання своїх обов’язків вона приступила сьогодні, 12 серпня.Нагадаємо, Світлана Мишковець перебувала на посаді заступниці голови ОДА ще із 2013 року. У квітні 2020 рокуЗауважимо, що Національна соціальна сервісна служба України — центральний орган виконавчої влади, створений у 2020 році. Натомість регіональні підрозділи цієї структури створили лише цьогоріч.Національна соціальна сервісна служба України здійснює три основних функції:- Реалізація політики, соціального захисту населення і захисту прав дітей.- Здійснення державного контролю під час надання соціальної підтримки та захисту прав дітей.- Методичне забезпечення та координація дій органів влади і органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав дітей, проведення соціальної роботи, надання базових соціальних послуг і соціальної підтримки відповідно до потреб жителів територіальних громад.