вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Багаторічна заступниця голови ОДА очолила на Волині новостворену державну структуру

Багаторічна заступниця голови ОДА очолила на Волині новостворену державну структуру
Світлана Мишковець, яка протягом семи років перебувала на посаді заступниці голови Волинської облдержадміністрації, очолила Національну соціальну сервісну службу у Волинській області.

Про це новопризначена посадовиця розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Світлана Мишковець брала участь у конкурсі на цю посаду й стала його переможницею. До виконання своїх обов’язків вона приступила сьогодні, 12 серпня.

Нагадаємо, Світлана Мишковець перебувала на посаді заступниці голови ОДА ще із 2013 року. У квітні 2020 року її звільнив теперішній голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Зауважимо, що Національна соціальна сервісна служба України — центральний орган виконавчої влади, створений у 2020 році. Натомість регіональні підрозділи цієї структури створили лише цьогоріч.

Національна соціальна сервісна служба України здійснює три основних функції:
- Реалізація політики, соціального захисту населення і захисту прав дітей.
- Здійснення державного контролю під час надання соціальної підтримки та захисту прав дітей.
- Методичне забезпечення та координація дій органів влади і органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав дітей, проведення соціальної роботи, надання базових соціальних послуг і соціальної підтримки відповідно до потреб жителів територіальних громад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заступниця голови ОДА, нов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дуже страшна і така "необхідна" служба.Зарплата буде тисяч з п"ядесят,а ще ж заступники і інші чинуші,які теж будуть просиджувати і протирати дирки на дупі,а зарплати то дай.
Відповісти
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аеропорту у Польщі виявили українця з повним паспортом фальшивих штемпелів
Сьогодні, 13:15
Лучанин через Telegram поширював «закладки»
Сьогодні, 13:12
Багаторічна заступниця голови ОДА очолила на Волині новостворену державну структуру
Сьогодні, 13:04
У Луцьку презентують книгу про функціонування міст для дітей
Сьогодні, 12:53
NASA опублікувало карту пожеж на Землі
Сьогодні, 12:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В аеропорту у Польщі виявили українця з повним паспортом фальшивих штемпелів
Сьогодні, 13:15
 0
Лучанин через Telegram поширював «закладки»
Сьогодні, 13:12
 0
Багаторічна заступниця голови ОДА очолила на Волині новостворену державну структуру
Сьогодні, 13:04
 0
У Луцьку презентують книгу про функціонування міст для дітей
Сьогодні, 12:53
 0
NASA опублікувало карту пожеж на Землі
Сьогодні, 12:44
 0
Медіа
відео
1/8