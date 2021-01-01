Багаторічна заступниця голови ОДА очолила на Волині новостворену державну структуру
Сьогодні, 13:04
Світлана Мишковець, яка протягом семи років перебувала на посаді заступниці голови Волинської облдержадміністрації, очолила Національну соціальну сервісну службу у Волинській області.
Про це новопризначена посадовиця розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Світлана Мишковець брала участь у конкурсі на цю посаду й стала його переможницею. До виконання своїх обов’язків вона приступила сьогодні, 12 серпня.
Нагадаємо, Світлана Мишковець перебувала на посаді заступниці голови ОДА ще із 2013 року. У квітні 2020 року її звільнив теперішній голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
Зауважимо, що Національна соціальна сервісна служба України — центральний орган виконавчої влади, створений у 2020 році. Натомість регіональні підрозділи цієї структури створили лише цьогоріч.
Національна соціальна сервісна служба України здійснює три основних функції:
- Реалізація політики, соціального захисту населення і захисту прав дітей.
- Здійснення державного контролю під час надання соціальної підтримки та захисту прав дітей.
- Методичне забезпечення та координація дій органів влади і органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав дітей, проведення соціальної роботи, надання базових соціальних послуг і соціальної підтримки відповідно до потреб жителів територіальних громад.
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Про це новопризначена посадовиця розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Світлана Мишковець брала участь у конкурсі на цю посаду й стала його переможницею. До виконання своїх обов’язків вона приступила сьогодні, 12 серпня.
Нагадаємо, Світлана Мишковець перебувала на посаді заступниці голови ОДА ще із 2013 року. У квітні 2020 року її звільнив теперішній голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
Зауважимо, що Національна соціальна сервісна служба України — центральний орган виконавчої влади, створений у 2020 році. Натомість регіональні підрозділи цієї структури створили лише цьогоріч.
Національна соціальна сервісна служба України здійснює три основних функції:
- Реалізація політики, соціального захисту населення і захисту прав дітей.
- Здійснення державного контролю під час надання соціальної підтримки та захисту прав дітей.
- Методичне забезпечення та координація дій органів влади і органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав дітей, проведення соціальної роботи, надання базових соціальних послуг і соціальної підтримки відповідно до потреб жителів територіальних громад.
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Коментарі 1
Дуже страшна і така "необхідна" служба.Зарплата буде тисяч з п"ядесят,а ще ж заступники і інші чинуші,які теж будуть просиджувати і протирати дирки на дупі,а зарплати то дай.
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