Спроба самогубства і величезна сума грошей: нові деталі про трагедію із вбивством сім'ї у Луцьку та смертю в СІЗО

, якого днями до смерті побили у Луцькому СІЗО і який у липні зарубав власну доньку та дружину у квартирі на проспекті Соборності, незадовго до цього намагався скоїти самогубство. До того ж, при собі того дня чоловік мав пакет із величезною сумою грошей.Про цестало відомо з декількох власних джерел.Як повідомили виданню джерела у поліції колишнього Любомльського району, покінчити життя самогубством Василь Пилипюк намагався 10 червня на пляжі озера у селі у Згорани, штрикнувши себе ножем. Чоловіка із травмами госпіталізували до Любомльського ТМО, де він деякий час лікувався.Наступного дня, 11 червня, поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).Як йдеться в ухвалі Любомльського районного суду від 30 червня, слідчий у справі подав до суду клопотання, у якому просив накласти арешт на вилучене після інциденту у Василя Пилипюка майно, а саме – ніж, одяг та гроші – понад 77 тисяч доларів і майже 169 тисяч гривень, які чоловік мав з собою на момент спроби самогубства.Розглянувши клопотання слідчого, суд вирішив задовольнити його частково. А саме накласти арешт на ніж і одяг Пилипюка.Зауважимо, що відмова у арешті майна є підставою для його повернення власнику. Тож, понад 77 тисяч доларів і майже 169 тисяч гривень віддали Пилипюку. За словами людей, які знали подружжя Василя та, багато років вони жили у непорозуміннях, а гроші й агресія через їх поділ могли стати останньої краплею й спричинити трагедією, яка обірвала життя пані Майї і її доньки Тетяни.Про те, де Василь Пилипюк взяв таку щначну суму грошей, чому носив їх з собою, де вони зараз і хто їх успадкує, достеменно невідомо. Утім, люди, близькі до загиблої сім’ї, повідомляють, що раніше подружжя виховувало ще й сина, який мав хронічну важку хворобу. На його лікування збирали гроші, проте хлопець помер.Нагадаємо, 62-річний Василь Пилипюк, який, помер у СІЗО увечері 10 серпня. Згодом стало відомо, що смерть настала внаслідок отриманих напередодні тілесних ушкоджень. Підозрюють, що