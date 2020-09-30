Спроба самогубства і величезна сума грошей: нові деталі про трагедію із вбивством сім'ї у Луцьку та смертю в СІЗО
Сьогодні, 09:12
Василь Пилипюк, якого днями до смерті побили у Луцькому СІЗО і який у липні зарубав власну доньку та дружину у квартирі на проспекті Соборності, незадовго до цього намагався скоїти самогубство. До того ж, при собі того дня чоловік мав пакет із величезною сумою грошей.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Як повідомили виданню джерела у поліції колишнього Любомльського району, покінчити життя самогубством Василь Пилипюк намагався 10 червня на пляжі озера у селі у Згорани, штрикнувши себе ножем. Чоловіка із травмами госпіталізували до Любомльського ТМО, де він деякий час лікувався.
Наступного дня, 11 червня, поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).
Як йдеться в ухвалі Любомльського районного суду від 30 червня, слідчий у справі подав до суду клопотання, у якому просив накласти арешт на вилучене після інциденту у Василя Пилипюка майно, а саме – ніж, одяг та гроші – понад 77 тисяч доларів і майже 169 тисяч гривень, які чоловік мав з собою на момент спроби самогубства.
Розглянувши клопотання слідчого, суд вирішив задовольнити його частково. А саме накласти арешт на ніж і одяг Пилипюка.
Зауважимо, що відмова у арешті майна є підставою для його повернення власнику. Тож, понад 77 тисяч доларів і майже 169 тисяч гривень віддали Пилипюку. За словами людей, які знали подружжя Василя та Майї Пилипюків, багато років вони жили у непорозуміннях, а гроші й агресія через їх поділ могли стати останньої краплею й спричинити трагедією, яка обірвала життя пані Майї і її доньки Тетяни.
Про те, де Василь Пилипюк взяв таку щначну суму грошей, чому носив їх з собою, де вони зараз і хто їх успадкує, достеменно невідомо. Утім, люди, близькі до загиблої сім’ї, повідомляють, що раніше подружжя виховувало ще й сина, який мав хронічну важку хворобу. На його лікування збирали гроші, проте хлопець помер.
Нагадаємо, 62-річний Василь Пилипюк, який вбив доньку і дружину у квартирі на проспекті Соборності, помер у СІЗО увечері 10 серпня. Згодом стало відомо, що смерть настала внаслідок отриманих напередодні тілесних ушкоджень. Підозрюють, що їх Пилипюку завдав 18-річний співкамерник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Як повідомили виданню джерела у поліції колишнього Любомльського району, покінчити життя самогубством Василь Пилипюк намагався 10 червня на пляжі озера у селі у Згорани, штрикнувши себе ножем. Чоловіка із травмами госпіталізували до Любомльського ТМО, де він деякий час лікувався.
Наступного дня, 11 червня, поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).
Як йдеться в ухвалі Любомльського районного суду від 30 червня, слідчий у справі подав до суду клопотання, у якому просив накласти арешт на вилучене після інциденту у Василя Пилипюка майно, а саме – ніж, одяг та гроші – понад 77 тисяч доларів і майже 169 тисяч гривень, які чоловік мав з собою на момент спроби самогубства.
Розглянувши клопотання слідчого, суд вирішив задовольнити його частково. А саме накласти арешт на ніж і одяг Пилипюка.
Зауважимо, що відмова у арешті майна є підставою для його повернення власнику. Тож, понад 77 тисяч доларів і майже 169 тисяч гривень віддали Пилипюку. За словами людей, які знали подружжя Василя та Майї Пилипюків, багато років вони жили у непорозуміннях, а гроші й агресія через їх поділ могли стати останньої краплею й спричинити трагедією, яка обірвала життя пані Майї і її доньки Тетяни.
Про те, де Василь Пилипюк взяв таку щначну суму грошей, чому носив їх з собою, де вони зараз і хто їх успадкує, достеменно невідомо. Утім, люди, близькі до загиблої сім’ї, повідомляють, що раніше подружжя виховувало ще й сина, який мав хронічну важку хворобу. На його лікування збирали гроші, проте хлопець помер.
Нагадаємо, 62-річний Василь Пилипюк, який вбив доньку і дружину у квартирі на проспекті Соборності, помер у СІЗО увечері 10 серпня. Згодом стало відомо, що смерть настала внаслідок отриманих напередодні тілесних ушкоджень. Підозрюють, що їх Пилипюку завдав 18-річний співкамерник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 13 серпня
Сьогодні, 09:17
Спроба самогубства і величезна сума грошей: нові деталі про трагедію із вбивством сім'ї у Луцьку та смертю в СІЗО
Сьогодні, 09:12
Хто збудував Луцьк: архітектор Ростислав Метельницький. ВІДЕО
Сьогодні, 09:00
Школярка з Волині, яка в дитинстві втратила руку, перемогла у всеукраїнському конкурсі художників. ФОТО
Сьогодні, 08:35