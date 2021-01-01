Школярка з Волині, яка в дитинстві втратила руку, перемогла у всеукраїнському конкурсі художників. ФОТО

14-річнаіз села Судче Любешівського району стала переможницею всеуїкранського конкурсу дитячого малюнку.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала практичний психолог та соціальний педагого ЗЗСО "Судченський ліцей"Школярка із села Судче посіла перше місце в усеукраїнському конкурсі малюнка «Я дитина! Я малюю!»."За кожною перемогою ховається праця. Вітаю Вікторію Панасюк за зайняте 1 місце у Всеукраїнському конкурсі дитини з особливими потребами «Я дитина! Я малюю!». Нехай збуваються твої мрії, Вікторіє!І ця маленька перемога буде лише першим кроком до майбутніх великих перемог", - йдеться у дописі педагога.Конкурс, у якому юна любешівчанкастала переможницею, проводили благодійний фонд «Допомога справою» Запорізького міського об'єднання митців «Колорит» та Запорізька художня школа.Нагадаємо, раніше на сторінкахпублікували матеріал про Вікторію Панасюк. Окрім любові до малювання