Школярка з Волині, яка в дитинстві втратила руку, перемогла у всеукраїнському конкурсі художників. ФОТО
Сьогодні, 08:35
14-річна Вікторія Панасюк із села Судче Любешівського району стала переможницею всеуїкранського конкурсу дитячого малюнку.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала практичний психолог та соціальний педагого ЗЗСО "Судченський ліцей" Тетяна Мирна.
Школярка із села Судче посіла перше місце в усеукраїнському конкурсі малюнка «Я дитина! Я малюю!».
"За кожною перемогою ховається праця. Вітаю Вікторію Панасюк за зайняте 1 місце у Всеукраїнському конкурсі дитини з особливими потребами «Я дитина! Я малюю!». Нехай збуваються твої мрії, Вікторіє!І ця маленька перемога буде лише першим кроком до майбутніх великих перемог", - йдеться у дописі педагога.
Конкурс, у якому юна любешівчанкастала переможницею, проводили благодійний фонд «Допомога справою» Запорізького міського об'єднання митців «Колорит» та Запорізька художня школа.
Нагадаємо, раніше на сторінках ІА "ВолиньPost" публікували матеріал про Вікторію Панасюк. Окрім любові до малювання дівчинка ще й має кулінарний талант - випікає торти та різні смколики.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала практичний психолог та соціальний педагого ЗЗСО "Судченський ліцей" Тетяна Мирна.
Школярка із села Судче посіла перше місце в усеукраїнському конкурсі малюнка «Я дитина! Я малюю!».
"За кожною перемогою ховається праця. Вітаю Вікторію Панасюк за зайняте 1 місце у Всеукраїнському конкурсі дитини з особливими потребами «Я дитина! Я малюю!». Нехай збуваються твої мрії, Вікторіє!І ця маленька перемога буде лише першим кроком до майбутніх великих перемог", - йдеться у дописі педагога.
Конкурс, у якому юна любешівчанкастала переможницею, проводили благодійний фонд «Допомога справою» Запорізького міського об'єднання митців «Колорит» та Запорізька художня школа.
Нагадаємо, раніше на сторінках ІА "ВолиньPost" публікували матеріал про Вікторію Панасюк. Окрім любові до малювання дівчинка ще й має кулінарний талант - випікає торти та різні смколики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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