вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин став призером чемпіонату України

Волинянин став призером чемпіонату України
Волинянин Андрій Рибачок увійшов до числа призерів командного Чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляють у федерації каное України.

У ранковій сесії командного чемпіонату України, який стартував в Дніпрі, визначилися переможці і призери в одиночках на дистанції 200 м.

Андрій Рибачок завоював "срібло" серед каноїстів.

Загалом призові трійки виглядають таким чином: байдарка, чоловіки – Олег Кухарик (Полтавська), Дмитро Даниленко (Вінницька), Ігор Трунов (Одеська); байдарка, жінки - Діана Танько (Полтавська), Анастасія Горлова (Львівська), Іванна Дяченко (Тернопільська), каное – Олег Боровик, який сьогодні відзначив свій 25-й день народження (всі – Полтавська), Андрій Рибачок (Волинська), Денис Давидов (Запорізька), каное, жінки – Юлія Колесник (Одеська), Олена Циганкова (Рівненська), Людмила Бабак (Запорізька)

Як відомо, командний чемпіонат України є відбірковим до чемпіонату світу, зокрема за підсумками змагань в одиночках визначається коло кандидатів для формування екіпажів (К2, К4, С2, С4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Федерація каное України, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Вінничині фермери виростили яблука з тризубами. ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
Волинянин став призером чемпіонату України
Сьогодні, 02:16
Кабмін зобов'язав українські АЗС знизити ціни
Сьогодні, 01:13
На Донбасі бойовики поранили двох українських військових
Сьогодні, 00:15
14 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Повідомили розклад ігор чемпіонату з дворового футболу пам’яті Миколи Романюка Повідомили розклад ігор чемпіонату з дворового футболу пам’яті Миколи Романюка
13 серпень, 00:15
Спортзали Луцька: де і за скільки грошей тренуватися Спортзали Луцька: де і за скільки грошей тренуватися
12 серпень, 10:25
Забрали у росіян: волинянину та команді України віддали медалі Кубку Європи-2015 Забрали у росіян: волинянину та команді України віддали медалі Кубку Європи-2015
11 серпень, 00:15
Вихованець «Волині» дебютував за французький клуб у матчі проти ПСЖ Вихованець «Волині» дебютував за французький клуб у матчі проти ПСЖ
08 серпень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Вінничині фермери виростили яблука з тризубами. ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
 0
Волинянин став призером чемпіонату України
Сьогодні, 02:16
 0
Кабмін зобов'язав українські АЗС знизити ціни
Сьогодні, 01:13
 0
На Донбасі бойовики поранили двох українських військових
Сьогодні, 00:15
 0
14 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8