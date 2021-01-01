Волинянин став призером чемпіонату України

Волинянинувійшов до числа призерів командного Чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.Про це повідомляють у федерації каное України.У ранковій сесії командного чемпіонату України, який стартував в Дніпрі, визначилися переможці і призери в одиночках на дистанції 200 м.завоював "срібло" серед каноїстів.Загалом призові трійки виглядають таким чином: байдарка, чоловіки – Олег Кухарик (Полтавська), Дмитро Даниленко (Вінницька), Ігор Трунов (Одеська); байдарка, жінки - Діана Танько (Полтавська), Анастасія Горлова (Львівська), Іванна Дяченко (Тернопільська), каное – Олег Боровик, який сьогодні відзначив свій 25-й день народження (всі – Полтавська),(Волинська), Денис Давидов (Запорізька), каное, жінки – Юлія Колесник (Одеська), Олена Циганкова (Рівненська), Людмила Бабак (Запорізька)Як відомо, командний чемпіонат України є відбірковим до чемпіонату світу, зокрема за підсумками змагань в одиночках визначається коло кандидатів для формування екіпажів (К2, К4, С2, С4).