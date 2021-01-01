Волинянин став призером чемпіонату України
Сьогодні, 02:16
Волинянин Андрій Рибачок увійшов до числа призерів командного Чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.
Про це повідомляють у федерації каное України.
У ранковій сесії командного чемпіонату України, який стартував в Дніпрі, визначилися переможці і призери в одиночках на дистанції 200 м.
Андрій Рибачок завоював "срібло" серед каноїстів.
Загалом призові трійки виглядають таким чином: байдарка, чоловіки – Олег Кухарик (Полтавська), Дмитро Даниленко (Вінницька), Ігор Трунов (Одеська); байдарка, жінки - Діана Танько (Полтавська), Анастасія Горлова (Львівська), Іванна Дяченко (Тернопільська), каное – Олег Боровик, який сьогодні відзначив свій 25-й день народження (всі – Полтавська), Андрій Рибачок (Волинська), Денис Давидов (Запорізька), каное, жінки – Юлія Колесник (Одеська), Олена Циганкова (Рівненська), Людмила Бабак (Запорізька)
Як відомо, командний чемпіонат України є відбірковим до чемпіонату світу, зокрема за підсумками змагань в одиночках визначається коло кандидатів для формування екіпажів (К2, К4, С2, С4).
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Про це повідомляють у федерації каное України.
У ранковій сесії командного чемпіонату України, який стартував в Дніпрі, визначилися переможці і призери в одиночках на дистанції 200 м.
Андрій Рибачок завоював "срібло" серед каноїстів.
Загалом призові трійки виглядають таким чином: байдарка, чоловіки – Олег Кухарик (Полтавська), Дмитро Даниленко (Вінницька), Ігор Трунов (Одеська); байдарка, жінки - Діана Танько (Полтавська), Анастасія Горлова (Львівська), Іванна Дяченко (Тернопільська), каное – Олег Боровик, який сьогодні відзначив свій 25-й день народження (всі – Полтавська), Андрій Рибачок (Волинська), Денис Давидов (Запорізька), каное, жінки – Юлія Колесник (Одеська), Олена Циганкова (Рівненська), Людмила Бабак (Запорізька)
Як відомо, командний чемпіонат України є відбірковим до чемпіонату світу, зокрема за підсумками змагань в одиночках визначається коло кандидатів для формування екіпажів (К2, К4, С2, С4).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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