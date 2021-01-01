На Волині автомобіль поліцейських потрапив в ДТП

У Ковельському району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля поліції та легковика.Про цеповідомили очевидці.Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині. Розповіли, прибувши на місце події у с. Колодяжне патрульні з'ясували всі обставини події.Водій, керуючи Daewoo Nexia, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі службовому автомобілю Renault, який рухався з проблисковими маячками синього та червоного кольору в попутному напрямку.У результаті обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На щастя, потерпілих немає.У результаті на винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).