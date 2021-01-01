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На Волині автомобіль поліцейських потрапив в ДТП

На Волині автомобіль поліцейських потрапив в ДТП
У Ковельському району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля поліції та легковика.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині. Розповіли, прибувши на місце події у с. Колодяжне патрульні з'ясували всі обставини події.

Водій, керуючи Daewoo Nexia, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі службовому автомобілю Renault, який рухався з проблисковими маячками синього та червоного кольору в попутному напрямку.

У результаті обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На щастя, потерпілих немає.

У результаті на винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

Фото - ілюстративне

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Теги: аварія, Ковельський район, авто поліції
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