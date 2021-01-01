На Волині автомобіль поліцейських потрапив в ДТП
Сьогодні, 17:53
У Ковельському району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля поліції та легковика.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині. Розповіли, прибувши на місце події у с. Колодяжне патрульні з'ясували всі обставини події.
Водій, керуючи Daewoo Nexia, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі службовому автомобілю Renault, який рухався з проблисковими маячками синього та червоного кольору в попутному напрямку.
У результаті обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На щастя, потерпілих немає.
У результаті на винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
Фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині. Розповіли, прибувши на місце події у с. Колодяжне патрульні з'ясували всі обставини події.
Водій, керуючи Daewoo Nexia, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі службовому автомобілю Renault, який рухався з проблисковими маячками синього та червоного кольору в попутному напрямку.
У результаті обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На щастя, потерпілих немає.
У результаті на винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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