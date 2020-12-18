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У Луцьку автомобіль звалив електроопору. ФОТО

У Луцьку автомобіль звалив електроопору. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі лекговика та велосипеда.

Аварія сталася 13 серпня, близько 20 години на вулиці Тарасова сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це інформаційне агенство «Конкурент» повідомили очевидці інциденту.

На місці події працюють екіпажі медиків екстренної допомоги та поліції.

ДТП трапилось за участі автомобіля Volkswagen та велосипедиста.

За інформацією очевидців, автомобіль в'їхав у електроопору та повалив її.


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Теги: Волинь, Луцьк, аварія
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