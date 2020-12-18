У Луцьку автомобіль звалив електроопору. ФОТО





Аварія сталася 13 серпня, близько 20 години на вулиці Тарасова сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це інформаційне агенство



На місці події працюють екіпажі медиків екстренної допомоги та поліції.



ДТП трапилось за участі автомобіля Volkswagen та велосипедиста.



За інформацією очевидців, автомобіль в'їхав у електроопору та повалив її.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі лекговика та велосипеда.Аварія сталася 13 серпня, близько 20 години на вулиці Тарасова сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це інформаційне агенство «Конкурент» повідомили очевидці інциденту.На місці події працюють екіпажі медиків екстренної допомоги та поліції.ДТП трапилось за участі автомобіля Volkswagen та велосипедиста.За інформацією очевидців, автомобіль в'їхав у електроопору та повалив її.

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