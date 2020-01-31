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У Луцьку дівчина вистрибнула з вікна багатоповерхівки

У Луцьку дівчина вистрибнула з вікна багатоповерхівки
У Луцьку на вулиці Арцеулова 19-річна дівчина вчинила самогубство.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Дівчина вистрибнула з вікна 6-го поверху багатоповерхівки. За попередньою інформацією, дівчина перед трагедією посварилася з хлопцем.

Факт самогубстсва підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Відомості внесли до ЄРДР за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство.

Деталі встановлюються.

Фото - ілюстративне

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Теги: самогубство, Луцьк, дівчина
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