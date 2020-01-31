У Луцьку дівчина вистрибнула з вікна багатоповерхівки
Сьогодні, 10:55
У Луцьку на вулиці Арцеулова 19-річна дівчина вчинила самогубство.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Дівчина вистрибнула з вікна 6-го поверху багатоповерхівки. За попередньою інформацією, дівчина перед трагедією посварилася з хлопцем.
Факт самогубстсва підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Відомості внесли до ЄРДР за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство.
Деталі встановлюються.
Фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Дівчина вистрибнула з вікна 6-го поверху багатоповерхівки. За попередньою інформацією, дівчина перед трагедією посварилася з хлопцем.
Факт самогубстсва підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Відомості внесли до ЄРДР за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство.
Деталі встановлюються.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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