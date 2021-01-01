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У Луцьку для порятунку онкохворого хлопчика терміново шукають донорів крові

У Луцьку для порятунку онкохворого хлопчика терміново шукають донорів крові
У Луцьку небайдужих чоловіків просять стати донорами крові для онкохворого хлопчика.

Пост допомоги розмістили на фейсбук-сторінці "Краплина життя".

"Ви можете стати особливим і подарувати хлопчику, який лікується від онко, життя. Нам потрібні донори-чоловіки з 4 мінус групою крові на понеділок. Допоможіть врятувати життя!", - йдеться у повідомленні.

Телефон для інформації: 095 203 53 00

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Теги: донори крові, Луцьк, пошук, онкохворий хлопчик
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