У Луцьку для порятунку онкохворого хлопчика терміново шукають донорів крові





Пост допомоги розмістили на фейсбук-сторінці "Краплина життя".



"Ви можете стати особливим і подарувати хлопчику, який лікується від онко, життя. Нам потрібні донори-чоловіки з 4 мінус групою крові на понеділок. Допоможіть врятувати життя!", - йдеться у повідомленні.



Телефон для інформації: 095 203 53 00

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку небайдужих чоловіків просять стати донорами крові для онкохворого хлопчика.Пост допомоги розмістили на фейсбук-сторінці "Краплина життя"."Ви можете стати особливим і подарувати хлопчику, який лікується від онко, життя. Нам потрібні донори-чоловіки з 4 мінус групою крові на понеділок. Допоможіть врятувати життя!", - йдеться у повідомленні.Телефон для інформації:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію