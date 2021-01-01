У Луцьку для порятунку онкохворого хлопчика терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 17:30
У Луцьку небайдужих чоловіків просять стати донорами крові для онкохворого хлопчика.
Пост допомоги розмістили на фейсбук-сторінці "Краплина життя".
"Ви можете стати особливим і подарувати хлопчику, який лікується від онко, життя. Нам потрібні донори-чоловіки з 4 мінус групою крові на понеділок. Допоможіть врятувати життя!", - йдеться у повідомленні.
Телефон для інформації: 095 203 53 00
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Пост допомоги розмістили на фейсбук-сторінці "Краплина життя".
"Ви можете стати особливим і подарувати хлопчику, який лікується від онко, життя. Нам потрібні донори-чоловіки з 4 мінус групою крові на понеділок. Допоможіть врятувати життя!", - йдеться у повідомленні.
Телефон для інформації: 095 203 53 00
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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