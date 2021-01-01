У Луцьку водійка в'їхала в припаркованне авто та втекла. ВІДЕО





Відео з місця аварії



Інформують, 13 серпня о 12:17 год на камерах відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк зафіксували, як водійка автомобіля Honda CR-V здійснила зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat, що був припаркований по вул. Сухомлинського. Винуватиця, оглянувши автомобіль, який пошкодила, з метою уникнення відповідальності, вирішила не чекати власника транспортного засобу та не викликати патрульну поліцію, покинула місце ДТП.



Як зазначає пресслужба муніципальної варти, перехожі, які стали свідками події, теж не викликали поліцію, а спостерігали, як кермувальниця автомобіля Honda утекла з місця автопригоди.





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