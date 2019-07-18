«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку

У компанії «МакДональдз» спростували інформацію, поширену днями у місцевих ЗМІ, щодо відкриття закладу у Луцьку 10 вересня.Про це йдеться у відповіді компанії на офіційне зверненняЗауважують, що точна дата відкриття ще невідома.Додають також, що вже укомплектували більше половини персоналу. Люди, яких відібрали, наразі активно проходять навчання. Пошуки ж ти, хто стане частиною команди, тривають.«Із заробітними платами все дуже індивідуально, залежить від графіку, який обере для себе працівник, кількості відпрацьованих днів та годин. Перевірити можливі варіанти можна на сайті МакДональдз у розділі калькулятор заробітних плат», - додають у компанії.Своєю чергою, директор закладу «МакДональдз» у Луцьку Василь Тропак у коментарі журналістам видання зауважив, що відкриття таки відбудеться у вересні. Утім, це може статися і раніше, і пізніше 10-го числа.Нагадаємо,. Окрім того, у Луцьку «МакДональдз» буде із літньою терасою і «МакДрайвом» (можливістю замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля).