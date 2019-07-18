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«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку

«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
У компанії «МакДональдз» спростували інформацію, поширену днями у місцевих ЗМІ, щодо відкриття закладу у Луцьку 10 вересня.

Про це йдеться у відповіді компанії на офіційне звернення Інформаційного агентства ВолиньPost.

Зауважують, що точна дата відкриття ще невідома.

Додають також, що вже укомплектували більше половини персоналу. Люди, яких відібрали, наразі активно проходять навчання. Пошуки ж ти, хто стане частиною команди, тривають.

«Із заробітними платами все дуже індивідуально, залежить від графіку, який обере для себе працівник, кількості відпрацьованих днів та годин. Перевірити можливі варіанти можна на сайті МакДональдз у розділі калькулятор заробітних плат», - додають у компанії.

Своєю чергою, директор закладу «МакДональдз» у Луцьку Василь Тропак у коментарі журналістам видання зауважив, що відкриття таки відбудеться у вересні. Утім, це може статися і раніше, і пізніше 10-го числа.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заклад у Луцьку буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів та більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, у Луцьку «МакДональдз» буде із літньою терасою і «МакДрайвом» (можливістю замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля).

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Теги: «МакДональдз», заклад, відкриття, вибір редактора
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Коментарі 2
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где они работников наберут? ))) хехехе все в Польше, разве с Афгана набегут беженцы ахахах
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Дурний тебе московський піп хрестив
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