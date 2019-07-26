У центральному парку Луцька «підлатають» пішохідні доріжки
Сьогодні, 16:51
Здійснять поточний ремонт пішохідних доріжок в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в місті Луцьку.
Відповідні торги оголосили на платформі ProZorro.
Відповідно до документації, у парку улаштують покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення, встановлять бетонні тротуарні плити та бетонні поребрики на бетонну основу.
Очікувана вартість робіт - 195 000 гривень. Виконати ремонт доріжок у центральному парку Луцька мають до кінця поточного року.
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Відповідні торги оголосили на платформі ProZorro.
Відповідно до документації, у парку улаштують покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення, встановлять бетонні тротуарні плити та бетонні поребрики на бетонну основу.
Очікувана вартість робіт - 195 000 гривень. Виконати ремонт доріжок у центральному парку Луцька мають до кінця поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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