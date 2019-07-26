вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центральному парку Луцька «підлатають» пішохідні доріжки

У центральному парку Луцька «підлатають» пішохідні доріжки
Здійснять поточний ремонт пішохідних доріжок в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в місті Луцьку.

Відповідні торги оголосили на платформі ProZorro.

Відповідно до документації, у парку улаштують покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення, встановлять бетонні тротуарні плити та бетонні поребрики на бетонну основу.

Очікувана вартість робіт - 195 000 гривень. Виконати ремонт доріжок у центральному парку Луцька мають до кінця поточного року.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центральний парк, Луцьк, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці декількох вулиць Луцька на 4 дні залишаться без гарячої води
Сьогодні, 17:09
У Instagram шахраї блокують акаунти за гроші: як це працює
Сьогодні, 17:07
У центральному парку Луцька «підлатають» пішохідні доріжки
Сьогодні, 16:51
Їхали на виклик: на Прикарпатті автомобіль пожежників потрапив в ДТП
Сьогодні, 16:34
У Ковелі вперше відбувся чемпіонат України з крос-триатлону: як це було
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ФОТО У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ФОТО
26 липень, 2019, 17:46
У луцькому дворі по-новому облаштують спортивний майданчик У луцькому дворі по-новому облаштують спортивний майданчик
Сьогодні, 13:35
Поліщук розповів, які дороги і прибудинкові території ремонтуватимуть у Луцьку найближчим часом. АДРЕСИ Поліщук розповів, які дороги і прибудинкові території ремонтуватимуть у Луцьку найближчим часом. АДРЕСИ
13 серпень, 17:36
У Луцьку хочуть відкрити безкоштовні пункти ремонту велосипедів. ВІДЕО У Луцьку хочуть відкрити безкоштовні пункти ремонту велосипедів. ВІДЕО
13 серпень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укрзалізниця» подовжує маршрут поїзда «Івано-Франківськ - Ківерці»
Сьогодні, 18:00
 0
Українців попередили про нову аферу шахраїв
Сьогодні, 17:54
 0
Пожежа на пилорамі у Звірові: розповіли деталі
Сьогодні, 17:37
 0
На базі АТ «Рівнегаз» відбувся інтерактивний тренінг
Сьогодні, 17:33
 0
Браконьєрів, яких впіймали за вбивство козулі на Волині, попалися не вперше
Сьогодні, 17:27
 0
Медіа
відео
1/8