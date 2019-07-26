У центральному парку Луцька «підлатають» пішохідні доріжки





Відповідні торги оголосили на платформі



Відповідно до документації, у парку улаштують покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення, встановлять бетонні тротуарні плити та бетонні поребрики на бетонну основу.



Очікувана вартість робіт - 195 000 гривень. Виконати ремонт доріжок у центральному парку Луцька мають до кінця поточного року.





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