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У Луцьку з вікна випала 71-річна жінка

У Луцьку з вікна випала 71-річна жінка
У Луцьку з вікна 6-поверху випала жінка 1950 року народження.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що трагедія сталася вранці 16 серпня на вулиці Дмитра Іващенка.

На жаль, від отриманих травм жінка загинула.

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.

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Теги: падіння, загибель, Дмитра Іващенка
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