У Луцьку з вікна випала 71-річна жінка





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Відомо, що трагедія сталася вранці 16 серпня на вулиці Дмитра Іващенка.



На жаль, від отриманих травм жінка загинула.



Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.



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