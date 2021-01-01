У Луцьку з вікна випала 71-річна жінка
Сьогодні, 10:48
У Луцьку з вікна 6-поверху випала жінка 1950 року народження.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що трагедія сталася вранці 16 серпня на вулиці Дмитра Іващенка.
На жаль, від отриманих травм жінка загинула.
Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що трагедія сталася вранці 16 серпня на вулиці Дмитра Іващенка.
На жаль, від отриманих травм жінка загинула.
Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку поблизу школи затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 10:50
У Луцьку з вікна випала 71-річна жінка
Сьогодні, 10:48
Неповнолітній лучанин вистрілив працівнику місцевого ЗМІ в живіт: деталі подій біля поліції
Сьогодні, 10:19
На Львівщині в ДТП постраждало 6 людей, серед них – 2 дітей
Сьогодні, 10:14