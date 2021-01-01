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Вчителька луцької школи – у п'ятдесятці найкращих в Україні

Вчителька луцької школи – у п'ятдесятці найкращих в Україні
Оголосили імена півфіналістів національної премії для вчителів Global Teacher Ukraine 2021. У ТОП-50 найкращих педагогів України потрапила вчителька луцької школи.

Про це повідомляють на сайті премії.

У п'ятдесятку увійшла вчителька початкових класів КЗЗСО «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області» Оксана Словік.

Найважливішим своїм досягненням учителька вважає позитивні відгуки учнів, батьків, колег, громадськості. І у неї їх чимало, адже Оксана запровадила авторську методику «Буква до букви», почала створювати відеопроєкти з учнями, координувала mini-EdCamp Lutsk Lyceum 27, проводила сертифікацію вчителів початкових класів і багато іншого. Своїм досвідом вона ділиться під час вебінарів та тренінгів на всеукраїнських онлайн-конференціях.

«Найвагомішим аспектом нашої спільної роботи є особистісне зростання. Правильним буде сказати зростання всіх учасників освітнього процесу, що базується на вірі в кожну дитину, у її унікальність, талант, прояв поваги та любові», - говорить вчителька.

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Теги: луцька вчителька, ТОП-50, Україна
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