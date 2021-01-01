Чому Луцьк досі не отримав усі новенькі тролейбуси





Про це йдеться в проєкті рішення виконкому «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку Луцької міської територіальної громади на 2021 рік за підсумками першого півріччя».



Нагадують, що загальна вартість проєкту складає 5,9 млн грн, грантові кошти – 150,0 тис. євро, кредит – 4,9 млн євро.



За ці гроші Луцьк отримає 29 новеньких тролейбусів, а також виконає розбудову модернізацію контактної мережі, що включає будівництво нового відрізку на вулиці Окружній та вулиці Станіславського.







Як зазначають у документі, місто повністю виконало взяті на себе в рамках проєкту фінансові зобов’язання. Але через невиконання аналогічних зобов’язань іншими містами–учасниками (м. Харків), ймовірне відтермінування поставки усіх тролейбусів з серпня 2021 до кінця поточного року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 30 червня Луцьк отримав 12 тролейбусів з 29, передбачених проєктом «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста».Про це йдеться в проєкті рішення виконкому «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку Луцької міської територіальної громади на 2021 рік за підсумками першого півріччя».Нагадують, що загальна вартість проєкту складає 5,9 млн грн, грантові кошти – 150,0 тис. євро, кредит – 4,9 млн євро.За ці гроші Луцьк отримає 29 новеньких тролейбусів, а також виконає розбудову модернізацію контактної мережі, що включає будівництво нового відрізку на вулиці Окружній та вулиці Станіславського. Нові тролейбуси обладнані ходовою системою виробництва Німеччини, потужною кліматичною системою, USB-зарядками, комфортним м'яким салоном, системою відеоспостереження. Також вони пристосовані для потреб людей з інвалідністю та оснащені усіма системами для безготівкової оплати проїзду. Крім того, в тролейбусах встановлений новий асинхронний двигун, який у порівнянні з двигунами старого зразка на 30 % економніший.Як зазначають у документі, місто повністю виконало взяті на себе в рамках проєкту фінансові зобов’язання. Але через невиконання аналогічних зобов’язань іншими містами–учасниками (м. Харків), ймовірне відтермінування поставки усіх тролейбусів з серпня 2021 до кінця поточного року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію