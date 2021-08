Counter-Strike: Global Offensive – що варто знати про цей шутер*

Види матчів

Де можна подивитися розклад ігор КС ГО?

Counter-Strike: Global Offensive на сьогодні є одним з найпопулярніших шутерів в світі. Вперше на ігровий арені Counter-Strike: Global Offensive з'явилася в 2012 році як логічне продовження версії 1,6.Нова версія шутера – це сучасна графіка, відточений ігровий баланс, захопливі карти, нова зброя і багато інших компонентів. Матчі CS: GO почали набирати популярність після того, як був організований перший турнір, фонд якого становив 250 000 $. На сьогодні існують події, на яких учасники можуть заробити більше одного мільйона доларів.Існує кілька видів матчів, які відрізняються кількістю карт, які необхідно виграти для перемоги. На сьогодні активні три основні формати: BO1, BO3, BO5.● BO1 – це найбільш випадковий формат матчу. Такий формат припускає 1 гру на якійсь карті. Команди по черзі викреслюють карти, а на тій, яка залишається, вони проводять гру. ВО1 використовують на турнірах «регулярки», на кваліфікаціях і на BLAST Pro Series.● BO3 – найбільш поширений турнірний формат. Гра триває до 2-х перемог. При цьому команди аналогічно по черзі «банять» карти і вибирають бажану. Такий формат популярний на всіх турнірах і сітках плей-офф.● BO5 – такий формат не настільки популярний. На нього можна натрапити рідко, в основному на фіналі турніру ESL. І, як правило, такий формат передбачає найдовші матчі, які можуть тривати близько 8 годин.Існують на турнірах також матчі CS: GO, які представляють собою якесь шоу. Шоу-матчі проводять в незвичному для глядачів форматі, що додає інтересу і захопливості.Прикладом шоу-матчу є змагання команд одна з одною з використанням конкретного виду зброї. Такі матчі дозволяють гравцям команд додатково проявити себе.Дізнайтеся результати минулих матчів КС ГО першими!Матчі CS: GO сьогодні набирають широкого громадського резонансу. Щорічно на ігровий арені з'являються нові перспективні команди, які успішно борються з заслуженими лідерами. Це і робить матчі все більш цікавими і захопливими. Ви можете в будь-який момент увімкнути Матчі CS:GO і стежити за ними.Фанати шутера Counter-Strike: Global Offensive обожнюють спостерігати за матчами в онлайн-режимі. При цьому знайти точний розклад вдається не завжди. Але на сайті можна подивитися будь-який матч у чудовій якості.Щоб подивитися онлайн трансляцію матчу CS: GO, необхідно:1. Клікнути на іконку «мечів» в меню сайту, після чого потрапите на сторінку з розкладом матчів CS: GO .2. Висвітиться актуальний розклад матчів, які можна подивитися в кращій якості.3. Далі необхідно натиснути на матч, який цікавий конкретному користувачеві, після чого перейде на плеєр зі стрімом.4. Безпосередньо в плеєрі буде можливість ознайомитися зі складом кожної команди, а, перейшовши на сторінку конкретного учасника, можна подивитися його рейтинг і останні зіграні матчі.