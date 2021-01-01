Counter-Strike: Global Offensive – що варто знати про цей шутер*
Сьогодні, 20:06
Counter-Strike: Global Offensive на сьогодні є одним з найпопулярніших шутерів в світі. Вперше на ігровий арені Counter-Strike: Global Offensive з'явилася в 2012 році як логічне продовження версії 1,6.
Нова версія шутера – це сучасна графіка, відточений ігровий баланс, захопливі карти, нова зброя і багато інших компонентів.
Матчі CS: GO почали набирати популярність після того, як був організований перший турнір, фонд якого становив 250 000 $. На сьогодні існують події, на яких учасники можуть заробити більше одного мільйона доларів.
Існує кілька видів матчів, які відрізняються кількістю карт, які необхідно виграти для перемоги. На сьогодні активні три основні формати: BO1, BO3, BO5.
● BO1 – це найбільш випадковий формат матчу. Такий формат припускає 1 гру на якійсь карті. Команди по черзі викреслюють карти, а на тій, яка залишається, вони проводять гру. ВО1 використовують на турнірах «регулярки», на кваліфікаціях і на BLAST Pro Series.
● BO3 – найбільш поширений турнірний формат. Гра триває до 2-х перемог. При цьому команди аналогічно по черзі «банять» карти і вибирають бажану. Такий формат популярний на всіх турнірах і сітках плей-офф.
● BO5 – такий формат не настільки популярний. На нього можна натрапити рідко, в основному на фіналі турніру ESL. І, як правило, такий формат передбачає найдовші матчі, які можуть тривати близько 8 годин.
Існують на турнірах також матчі CS: GO, які представляють собою якесь шоу. Шоу-матчі проводять в незвичному для глядачів форматі, що додає інтересу і захопливості.
Прикладом шоу-матчу є змагання команд одна з одною з використанням конкретного виду зброї. Такі матчі дозволяють гравцям команд додатково проявити себе.
Дізнайтеся результати минулих матчів КС ГО першими!
Матчі CS: GO сьогодні набирають широкого громадського резонансу. Щорічно на ігровий арені з'являються нові перспективні команди, які успішно борються з заслуженими лідерами. Це і робить матчі все більш цікавими і захопливими. Ви можете в будь-який момент увімкнути Матчі CS:GO і стежити за ними.
Фанати шутера Counter-Strike: Global Offensive обожнюють спостерігати за матчами в онлайн-режимі. При цьому знайти точний розклад вдається не завжди. Але на сайті можна подивитися будь-який матч у чудовій якості.
Щоб подивитися онлайн трансляцію матчу CS: GO, необхідно:
1. Клікнути на іконку «мечів» в меню сайту, після чого потрапите на сторінку з розкладом матчів CS: GO .
2. Висвітиться актуальний розклад матчів, які можна подивитися в кращій якості.
3. Далі необхідно натиснути на матч, який цікавий конкретному користувачеві, після чого перейде на плеєр зі стрімом.
4. Безпосередньо в плеєрі буде можливість ознайомитися зі складом кожної команди, а, перейшовши на сторінку конкретного учасника, можна подивитися його рейтинг і останні зіграні матчі.
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Нова версія шутера – це сучасна графіка, відточений ігровий баланс, захопливі карти, нова зброя і багато інших компонентів.
Матчі CS: GO почали набирати популярність після того, як був організований перший турнір, фонд якого становив 250 000 $. На сьогодні існують події, на яких учасники можуть заробити більше одного мільйона доларів.
Види матчів
Існує кілька видів матчів, які відрізняються кількістю карт, які необхідно виграти для перемоги. На сьогодні активні три основні формати: BO1, BO3, BO5.
● BO1 – це найбільш випадковий формат матчу. Такий формат припускає 1 гру на якійсь карті. Команди по черзі викреслюють карти, а на тій, яка залишається, вони проводять гру. ВО1 використовують на турнірах «регулярки», на кваліфікаціях і на BLAST Pro Series.
● BO3 – найбільш поширений турнірний формат. Гра триває до 2-х перемог. При цьому команди аналогічно по черзі «банять» карти і вибирають бажану. Такий формат популярний на всіх турнірах і сітках плей-офф.
● BO5 – такий формат не настільки популярний. На нього можна натрапити рідко, в основному на фіналі турніру ESL. І, як правило, такий формат передбачає найдовші матчі, які можуть тривати близько 8 годин.
Існують на турнірах також матчі CS: GO, які представляють собою якесь шоу. Шоу-матчі проводять в незвичному для глядачів форматі, що додає інтересу і захопливості.
Прикладом шоу-матчу є змагання команд одна з одною з використанням конкретного виду зброї. Такі матчі дозволяють гравцям команд додатково проявити себе.
Дізнайтеся результати минулих матчів КС ГО першими!
Матчі CS: GO сьогодні набирають широкого громадського резонансу. Щорічно на ігровий арені з'являються нові перспективні команди, які успішно борються з заслуженими лідерами. Це і робить матчі все більш цікавими і захопливими. Ви можете в будь-який момент увімкнути Матчі CS:GO і стежити за ними.
Де можна подивитися розклад ігор КС ГО?
Фанати шутера Counter-Strike: Global Offensive обожнюють спостерігати за матчами в онлайн-режимі. При цьому знайти точний розклад вдається не завжди. Але на сайті можна подивитися будь-який матч у чудовій якості.
Щоб подивитися онлайн трансляцію матчу CS: GO, необхідно:
1. Клікнути на іконку «мечів» в меню сайту, після чого потрапите на сторінку з розкладом матчів CS: GO .
2. Висвітиться актуальний розклад матчів, які можна подивитися в кращій якості.
3. Далі необхідно натиснути на матч, який цікавий конкретному користувачеві, після чого перейде на плеєр зі стрімом.
4. Безпосередньо в плеєрі буде можливість ознайомитися зі складом кожної команди, а, перейшовши на сторінку конкретного учасника, можна подивитися його рейтинг і останні зіграні матчі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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